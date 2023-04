The Looney Scooby Go! Channel su Cartoon Network per il centenario dei Warner Bros. Studios

Per celebrare il centesimo anniversario dei Warner Bros. Studios arriva The Looney Scooby Go! Channel, dal 13 al 23 aprile su Cartoon Network + 1.

Cartoon Network si unisce alle celebrazioni per il centesimo anniversario dei Warner Bros. Studios – che si svilupperanno con diverse iniziative ed attività da domani e durante tutto l’anno – con un pop up channel interamente dedicato alle serie cult targate Warner Bros. Animation, The Looney Scooby Go! Channel, sulle frequenze di Cartoon Network + 1 (canale 608 di Sky) dal 13 al 23 aprile.

Protagonisti del canale saranno tre iconici e transgenerazionali show, nati in diverse epoche degli studios e che, grazie alla loro impronta innovativa, ne hanno segnato la storia. In primis i Looney Tunes, la serie più classica e rappresentativa del brand WB Animation, poi Scooby-Doo, uno dei franchise più iconici di sempre che con un plot in continua evoluzione incentrato sul mistero e la comedy è capace di appassionare intere generazioni, e infine i mitici Teen Titans Go!, gli eroi più recenti, amatissimi dai bambini di oggi.

Il pop up channel darà ampio spazio, quindi, ai Looney Tunes proponendo gli episodi più divertenti tratti da Looney Tunes Show e Looney Tunes Cartoons. Protagonista di molte avventure sarà l’amatissimo coniglio Bugs Bunny, icona dell’animazione e della cultura pop mondiale.

Nato nel 1940, Bugs Bunny ha ridefinito l’umorismo dell’animazione: si è contraddistinto da subito per il suo spirito buffo e irriverente, diventando un personaggio carismatico, amato da intere generazioni. Le sue lunghe orecchie e il sorriso furbo hanno fatto di Bugs Bunny il volto più riconosciuto a livello internazionale dei Looney Tunes, diventando l’unica star animata targata Warner Bros. a conquistare la famigerata stella nel Walk of Fame di Hollywood. Bugs Bunny e gli altri Looney Tunes, sono riusciti nel corso degli anni a far breccia nel cuore del pubblico di ogni età, intrattenendolo con leggerezza e originalità e riuscendo a mantenere intatto il loro fascino senza tempo.

Sul canale andranno in onda tante spassose avventure da vivere in compagnia dell’esilarante, eroico e un po’ mascalzone Bugs Bunny con al suo fianco gli immancabili Taz, Yosemite Sam, il bandito ricercato per antonomasia, sempre in cerca di una banca da derubare e vittima preferita per gli scherzi di Bugs; il maiale Porky Pig, Willy il Coyote e Beep Beep, Daffy Duck, Marvin Il Marziano e ancora l’amatissimo uccellino Titti, il suo acerrimo rivale Silvestro e Speedy- Gonzales.

All’interno di questa programmazione speciale non poteva mancare Scooby-Doo, l’alano detective entrato nel cuore di intere generazioni. Nasce il 13 settembre del 1969, quando viene trasmesso per la prima volta sulla CBS Scooby Doo – Where Are You! (Scooby-Doo! Dove sei tu?), la prima serie animata con protagonista il mitico cane. All’interno del pop up channel andranno in onda le avventure tratte delle serie più recenti targate Warner Bros. Animation che lo vedono protagonista: Be Cool Scooby-Doo! e Scooby–Doo And Guess Who?

Tra fantasmi e casi enigmatici da risolvere, se ne vedranno delle belle e ancora una volta Scooby- Doo e la Banda del Mistero – che comprende il razionale Fred, l’affascinante Daphne, la preparatissima Velma e lo svampito Shaggy – riusciranno a conquistare il cuore di vecchi e nuovi fan.

Il pop up channel sarà, inoltre, l’occasione per rivivere tante emozionanti avventure all’insegna del divertimento con i mitici protagonisti di Teen Titans Go! La serie, lanciata nel 2013, è da dieci anni uno degli show più seguiti del canale, apprezzata anche dalla critica, è stata nominata negli anni a 4 Emmy Awards.

Gli eroi, amatissimi da grandi e piccoli, sono Robin, il leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro di fronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy, migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, una ragazza mezzo demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

