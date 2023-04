Paolo Sorrentino inizierà le riprese del suo nuovo film a giugno

Deadline ha rivelato il periodo d’inizio delle riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino, che partirà con la produzione a giugno. Il set sarà allestito sull’isola di Capri ed a Napoli, e vedrà nuovamente il regista premio Oscar lavorare sui luoghi legati alle sue terre.

Al contrario di quanto era stato già annunciato questo film non avrà a che fare con il mito di Partenope, così come era stato in precedenza anticipato. Della storia si sa solo che metterà al centro la condizione umana. La sceneggiatura è stata scritta da Paolo Sorrentino, e vedrà il regista collaborare con il produttore Lorenzo Mieli. I due hanno già lavorato insieme a È stata la mano di Dio, alla serie The New Pope, a The Young Pope ed a Sei Pezzi Facili.

Il film su Partenope doveva avere come protagonista Giampiero De Concilio, interprete che ha già lavorato a Un Giorno all’Improvviso e Gomorra. L’attore ventenne doveva vestire i panni di un quarantenne che avrebbe avuto a che fare con la sirena Partenope, il character al centro della storia.