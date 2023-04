Monopattini a noleggio: parigini contrari ai “trottinettes”

Il referendum consultivo per valutare il gradimento dei monopattini in condivisione a Parigi si è concluso con un netto "no" da parte dei votanti.

Il 90% di coloro che hanno espresso la loro opinione a proposito dei monopattini a noleggio a Parigi si è detto contrario all’utilizzo di questi mezzi in città, nonostante le campagne promozionali delle tre aziende che li gestiscono. Tuttavia, l’affluenza alle urne è stata molto bassa, con meno dell’8% degli aventi diritto a votare che si sono presentati. Questo significa che il risultato del referendum ha solo un valore consultivo e spetta al Comune decidere se mantenere o meno il servizio di noleggio dei monopattini.

Le tre aziende proprietarie dei monopattini hanno fatto il possibile per promuovere il loro servizio, utilizzando i social network e offrendo sconti agli utenti. I parigini sembrano non essere convinti dei vantaggi offerti dai monopattini in condivisione e preferiscono utilizzare mezzi di trasporto tradizionali.

La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha assicurato di rispettare il volere dei cittadini e di valutare attentamente il risultato del referendum. Se la decisione finale sarà quella di fermare il servizio di noleggio dei monopattini, questo avverrà a partire dal mese di settembre. In ogni caso, il risultato del referendum consultivo mette in evidenza il crescente malcontento dei cittadini per l’eccessiva presenza di “trottinettes”, ovvero di monopattini, che spesso rappresentano un pericolo per la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada.