Il focolaio di tifo sulla nave olandese

Un’ampia epidemia di tifo su una nave nei Paesi Bassi è stata generata dopo che il serbatoio di acqua dolce è stato contaminato da acque reflue, questo è quanto si apprende al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive di quest’anno (ECCMID 2023, Copenaghen, 15-18 aprile).

Nella primavera del 2022 sono stati confermati settantadue casi di tifo sulla Liberty Ann, una vecchia nave da crociera utilizzata come alloggio di emergenza ad Haarlem per i richiedenti asilo. Un’indagine approfondita condotta dal Servizio sanitario municipale di Kennemerland e dal Laboratorio regionale di sanità pubblica di Kennemerland e da altri soggetti ha rintracciato la fonte dell’epidemia nei serbatoi d’acqua della nave. Una delle persone che ha condotto l’indagine, la dott.ssa Anne de Vries, del Servizio sanitario municipale di Kennemerland, Haarlem, Paesi Bassi, afferma: “I serbatoi dell’acqua dolce e dell’acqua di scarico avevano una parete comune che era gravemente corrosa, con piccoli fori. Questo ha permesso alle acque reflue contenenti Salmonella typhi (S. typhi), il batterio che causa la febbre tifoidea, di fuoriuscire nell’acqua dolce che è stata poi utilizzata come acqua potabile e per preparare il cibo”.

Il tifo, che si diffonde attraverso cibo e acqua contaminati da S. typhi, è altamente contagioso. Se trattata tempestivamente con antibiotici, l’infezione è solitamente lieve, ma senza trattamento può essere fatale. I sintomi includono temperatura elevata, mal di testa, mal di stomaco e costipazione o diarrea.

La febbre tifoidea è stata rapidamente diagnosticata e sono state messe in atto misure di controllo per prevenire un’ulteriore diffusione. È stata fornita acqua in bottiglia, la preparazione del cibo sulla nave è stata sospesa e tutti i richiedenti asilo sono stati trasferiti in altri alloggi. 349 persone erano state potenzialmente esposte al batterio e 72 casi di tifo sono stati confermati dalla coltura tra i richiedenti asilo (50/72) e il personale (20/72) tra il 7 aprile e il 24 maggio. Tutti i casi erano in adulti. Tutti i richiedenti asilo e la maggior parte del personale erano maschi. Tutti i casi riguardavano persone che erano state sulla nave.

Venticinque persone sono state ricoverate in ospedale e tutte sono guarite dopo il trattamento.

Il Servizio sanitario comunale ha visitato la nave sei volte per effettuare indagini microbiologiche e ispezioni tecniche. Per identificare la fonte del focolaio e la modalità di trasmissione, a tutti i richiedenti asilo e ai membri dello staff è stato chiesto di compilare un questionario sul consumo dell’acqua del rubinetto e dei pasti sulla nave. È stato inoltre chiesto loro di fornire campioni fecali e di sangue. Il consumo frequente di cibo e acqua del rubinetto sulla nave è stato associato allo sviluppo del tifo.

I test sullo S. typhi coltivato dal sangue o dalle feci dei casi hanno dimostrato che tutti i campioni erano geneticamente identici, indicando una fonte comune di infezione. La S. typhi è stata rilevata nel serbatoio delle acque reflue e la Salmonella nei serbatoi dell’acqua dolce, che condividevano una parete comune gravemente corrosa. Nel comunicato si legge che “La rigorosa supervisione della qualità dell’acqua è fondamentale per la salute e la sicurezza delle persone a bordo delle navi. I serbatoi d’acqua e le relative attrezzature devono essere sottoposti a una corretta manutenzione e a regolari ispezioni”.