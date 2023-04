I pionieri: trailer e foto, dal 13 aprile al cinema

In I pionieri, nuova commedia di Luca Scivoletto in uscita nelle sale cinematografiche dal 13 aprile, due ragazzini, figli di militanti comunisti, decidono di scappare di casa e rifondare, tra mille imprevisti, i Pionieri, i gloriosi e ormai estinti scout del Partito. Della pellicola, scritta da Scivoletto insieme a Eleonora Ciampanelli e Pierpaolo Pirone, vi presentiamo il trailer, la locandina e le foto ufficiali.

Si tratta di una produzione Fandango e Rai Cinema, con nel cast Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Danilo Di Vita, Matilde Sofia Fazio, Peppino Mazzotta, Lorenza Indovina, Eleonora Danco e con la partecipazione di Claudio Bigagli.

Questa la sinossi:

Sicilia, estate del 1990: Enrico ha dodici anni e tutti i problemi dei ragazzini della sua età. Ma il suo problema più grande… si chiama Partito Comunista Italiano. Il partito di suo padre – dirigente locale e futuro segretario regionale – e di sua madre, delegata all’educazione ortodossa dei figli: difatti niente religione, niente Reebook, niente Rambo, niente Nintendo. In pratica: niente vita sociale, quando Enrico invece vorrebbe solo essere come gli altri. D’estate andare al mare, per esempio, e non in giro con il padre, a convincere i compagni che la svolta voluta dal segretario, l’abbandono della falce e martello, è ormai inevitabile. Farebbe qualunque cosa per evitarlo, anche scappare e andarsene in campeggio con Renato, Margherita e Vittorio. Andarsene in campeggio, lontani da sezioni fumose e da cugini maneschi. Non un campeggio normale, no: rifonderanno i Pionieri, i vecchi scout comunisti ormai estinti da decenni. Quattro adolescenti con ben poco in comune, se non la necessità di scappare. E per riuscirci Enrico, Renato, Vittorio e Margherita devono restare uniti, perchè se non si può tornare indietro, non si può far altro che andare avanti. Anche se fa paura.

