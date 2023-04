God of War Ragnarök: il martello di Thor “incastrato” in un palazzo di Milano

Il martello di Thor, il mitico Mjölnir, protagonista di un lancio pubblicitario per God of War Ragnarök e PlayStation 5 in Corso Venezia a Milano.

Sony ha “lanciato” (nel vero senso della parola) uno stunt pubblicitario originale in favore di PlayStation 5 e uno dei suoi videogiochi esclusivi più apprezzati: God of War Ragnarök. Usiamo il termine “lanciato” perché particolarmente calzante con il Mjölnir, il leggendario martello magico di Thor – tra i personaggi presenti nel gioco – improvvisamente comparso sulla facciata di un palazzo in Corso Venezia, al centro di Milano.

Il colossale martello, alto 3,50 m, con una lunghezza pari a 2,60 m e una profondità di 90 cm, dominerà il capoluogo lombardo fino al prossimo 15 aprile. Realizzata in polistirolo denso, la celebre arma è stata decorata con rilievi e dettagli extra aggiunti manualmente e, in seguito, irrobustita con uno strato protettivo in poliuretano da 3mm, allo scopo di conferirle una maggior solidità.

Un’apparizione dovuta, nei fantasiosi notiziari diffusi da Sony negli ultimi tempi e stando “al parere di numerosi esperti”, ad un esponenziale aumento delle attività registrate su PlayStation 5 (che, di fatto, è finalmente reperibile sul mercato in maniera accessibile e senza lunghe trafile), che va ad aggiungersi ai misteriosi ritrovamenti degli ultimi mesi, come la colossale Ascia Leviatano avvistata a Londra, lo Squarciavento che ha ammaliato Białce Tatrzańskiej, in Polonia, e l’imponente console che ha invaso il cuore pulsante di Roma.

Il maestoso Mjölnir, incastonato in un maxi-schermo a led (22×15 m), rappresenta il nuovo atto della campagna di comunicazione “Live from PS5”, inaugurata lo scorso 30 gennaio con il rilascio di un video di lancio globale. Una campagna volta a celebrare, a poco più di due anni dal debutto sul mercato, PS5 e tutto lo straordinario universo PlayStation, di cui God of War è un esponente di punta, di cui si aspetta con trepidazione la versione live action, che dovrebbe arrivare presto come serie tv grazie (e su) Prime Video, anche se ancora siamo solo alle prime fasi di sviluppo.

Leggi anche: