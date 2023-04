DYLAN DOG / BATMAN: il crossover ha una data d’uscita, ecco le prime tavole

Ecco le prime tavole e la data d'uscita del crossover Dylan Dog/Batman, per una collaborazione tra DC Comics ed SBE.

Da poco la Sergio Bonelli Editore ha comunicato la data d’uscita del primo tre albi che saranno dedicati al crossover Dylan Dog/Batman: si tratta del 29 giugno. La casa editrice ha anche proposto le prime tavole dell’attesissimo fumetto.

Ecco le immagini.

Il fumetto è stato realizzato da Roberto Recchioni alla sceneggiatura, con i disegni di Gigi Cavenago, su matite di Werther Dell’Edera e con i colori di Giovanna Niro. In Dylan Dog/Batman vedremo i due personaggi muoversi nel lato oscuro del mondo, tra Gotham City e Londra, con al fianco Groucho e Alfred, Gordon e Bloch, Xabaras e Joker. E ancora Killer Croc, Madame Trelkovski, Catwoman, Etrigan. E zombie a volontà! E non mancherà neanche un certo John Constantine.

Ricordiamo che la collaborazione tra la Sergio Bonelli Editore e la DC Comics ha prodotto fino ad ora altri incroci, come quello tra Flash e Zagor, e Nathan Never e la Justice League. L’albo numero zero del crossover tra Batman e Dylan Dog è stato lanciato nel 2019, mentre il volume della storia completa farà il suo esordio durante il prossimo Lucca Comics & Games.