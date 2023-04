Captain America: secondo Chris Evans non è il momento giusto per tornare a interpretarlo

Chris Evans sarà sempre legato al ruolo di Captain America e di Steve Rogers, ma l’interprete ha specificato durante il C2E2 di Chicago che non è il momento per tornare, eventualmente, a vestire i panni del personaggio.

Ecco le sue parole:

Adoro il personaggio, e credo che ci saranno tante storie di Steve Rogers da raccontare, ma è anche un qualcosa di prezioso. Ho amato davvero il character e non voglio combinare dei guai, anche perché sono stato parte di un progetto veramente speciale, ed il tutto è durato per un certo periodo. Mi sento collegato a questo personaggio, adoro le storie e le persone che ci sono impegnate. Ma ora come ora non è il momento adatto.