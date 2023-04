Bigger Than Us – Un mondo insieme: dal 22 aprile al cinema, le foto ufficiali

I Wonder Pictures presenta Bigger Than Us – Un mondo insieme, il film di Flore Vasseur in arrivo nelle sale italiane il prossimo 22 aprile.

Dopo la premiere al Festival di Cannes 2021 ecco arrivare anche nelle sale italiane (dal 22 al 26 aprile) Bigger Than Us – Un mondo insieme, nuova pellicola diretta da Flore Vasseur di cui vi mostriamo oggi le foto ufficiali. Nel documentario (distribuito nel nostro paese da I Wonder Pictures) presenziano, tra gli altri, Greta Thunberg, Memory Banda e Xiuhtezcatl Martinez.

Imprenditrice newyorkese all’età di 24 anni, Flore Vasseur ha vissuto attraversando la bolla di Internet, l’11 settembre e un sistema capitalista che si incrinava da tutte le parti. Da allora ha scritto libri, articoli e documentari televisivi per comprendere la fine di un mondo e l’emergere di uno nuovo. Con i suoi quattro romanzi, spaventosamente lucidi, attacca il controllo della finanza e la follia di un mondo basato sulla tecnologia. Mette in discussione la nostra relazione con il potere, l’élite ormai nel panico e pone la domanda: “Chi governa?”.

Accanto a questo approccio di decifrazione e a volte di denuncia, intraprende un lungo lavoro sull’attività dei difensori dei diritti e degli informatori che denunciano internamente: a Mosca ha diretto Meeting Snowden, un cortometraggio sull’ex appaltatore della NSA. Il suo ultimo libro, What Remains of Our Dreams, è un romanzo investigativo sulla storia poco conosciuta di Aaron Swartz, il bambino prodigio dell’uso dei codici di programmazione, che ci voleva liberi ed è stato perseguitato dall’amministrazione Obama.

Logica continuazione dei suoi quindici anni di indagine e scrittura, Bigger than Us è il suo primo film documentario. Fondamentalmente il suo lavoro riguarda il libero arbitrio, l’impegno e il coraggio, la voglia di vivere e di essere meritevoli.

Sinossi:

Sono sei anni che Melati, una diciottenne indonesiana, combatte l’inquinamento da plastica che devasta il suo paese. E come lei, un’intera generazione si sta ribellando per migliorare il mondo. Ovunque, adolescenti e giovani combattono per i diritti umani, per il clima, per la libertà di espressione, per la giustizia sociale, l’accesso all’istruzione o al cibo; per la dignità. Soli, contro ogni previsione, a volte rischiando la vita e l’incolumità, proteggono, denunciano e si prendono cura degli altri e del pianeta, cambiando tutto.

Melati va ad incontrarli in tutto il mondo. Vuole capire come resistere e come continuare la propria azione: dalle favelas di Rio ai remoti villaggi del Malawi, dalle barche improvvisate al largo dell’isola di Lesbo alle cerimonie dei Nativi Americani sulle montagne del Colorado. Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad e Winnie ci fanno scoprire un mondo magnifico, di coraggio e gioia, di impegno per qualcosa di più grande di se stessi. In un momento in cui tutto sembra andare in frantumi, questi giovani ci mostrano come vivere. E cosa significa, oggi, fare parte del mondo.

Leggi anche: