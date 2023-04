Beau ha paura: Ari Aster spiega l’intento del nuovo film con Joaquin Phoenix

Ari Aster, sceneggiatore e regista di Beau ha paura, nel nuovo video di backstage dell’inquietante film con protagonista Joaquin Phoenix ci racconta la sfida nel voler realizzare una pellicola del genere. Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo del titolo affiancato da un cast che include Nathan Lane, la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan, con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey e la vincitrice di Grammy Patti LuPone. Prodotto da A24 e da Lars Knudsen e Ari Aster, Beau ha paura uscirà nelle sale italiane il 27 aprile distribuito da I Wonder Pictures.

Penso a questo film da dieci anni: una parte di me ancora non riesce a credere che lo stiamo facendo: è epico. Gigantesco. Ogni dettaglio ha all’interno un altro dettaglio. Se tu riempissi un bimbo di dieci anni di antidepressivi e poi lo mandassi a fare la spesa per te, il risultato sarebbe come questo film. Volevo realizzare un film che trasmettesse la senzazione di attraversare una vita, o addirittura una persona: sento la grande responsabilità di dover consegnare qualcosa di sorprendente. Voglio farvi vivere l’esperienza di essere un perdente.

Beau ha paura è il film che Aster – già autore di culto dopo Midsommar ed Hereditary – voleva fare da anni: l’odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana. Un viaggio psichedelico e adrenalinico per un’esperienza cinematografica avvincente, totale e immersiva. Il premio Oscar Joaquin Phoenix è Beau, un uomo ossessionato dai suoi fantasmi che deve affrontare le sue paure più oscure per tornare in un posto da chiamare casa in un’opera che intreccia mistero e humor nero.

