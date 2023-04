KaralisBrick: aperto il primo museo Lego in Sardegna

Arriva l'occasione per vedere da vicino anche in Sardegna i mattoncini famosi in tutto il mondo.

Si chiama KaralisBrick ed è il primo museo Lego della Sardegna. Un viaggio fra noti monumenti dell’isola e richiami a “Star Wars” e al “Signore degli anelli”. Si sviluppa su una superficie di 260 metri quadrati ed è il primo e unico ‘Museo del mattoncino’ presente in Sardegna, con circa 500 opere in esposizione, realizzate interamente con quasi 500 mila Lego.

La mostra permanente aperta a Cagliari, in viale Trento, è curata da Maurizio Lampis, fondatore e presidente dell’associazione culturale KaralisBrick, in collaborazione con il socio Gianluigi Cornaglia. Nel “Museo del mattoncino” appassionati e visitatori possono trovare dieci temi differenti, tutti realizzati secondo la fantasia dei costruttori.

Il percorso si snoda tra ricostruzioni di alcuni monumenti e luoghi più o meno conosciuti della Sardegna, come la Torre dell’Elefante a Cagliari, la basilica di Saccargia a Codrongianos (Sassari), l’ex distilleria ‘Si ‘e Boi’ a Selargius (Cittaà metropolitana di Cagliari), il campanile della chiesa di San Ponziano di Carbonia (Sud Sardegna), l’imponente arco di Cala Goloritze’ a Baunei (Nuoro), il tempio di Antas a Fluminimaggiore (Carbonia-Iglesias) e la parrocchia di Sant’Efisio a Capoterra (Sud Sardegna). Durante la visita ci s’imbatte anche in castelli e villaggi medioevali, vascelli e galeoni dei pirati, e in due settori dedicati a ‘Star Wars’ e al ‘Signore degli anelli’. A KaralisBrick c’è pure un laboratorio per bambini e bambine, con 20 postazioni, dove i pià piccoli possono giocare con migliaia di mattoncini e cimentarsi con le tecniche costruttive Lego.

L’assessore comunale alle Attività produttive e Turismo, Alessandro Sorgia, dichiara che quest’esposizione è un’ulteriore e ottima iniziativa per la promozione turistica della città di Cagliari. Si spera che presto si possano organizzare laboratori didattici aperti a tutti gli studenti.