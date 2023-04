Guardiani della Galassia Vol. 3: nuovo spot con scene inedite per l’inizio delle prevendite

Gli scavezzacollo spaziali più amati dai fan dei supereroi stanno per tornare, e da domani saranno aperte le prevendite per i biglietti per Guardiani della Galassia Vol. 3, nuovo film del franchise appartenente al Marvel Cinematic Universe nonché ultimo di James Gunn per la Marvel e conclusivo delle avventure del supergruppo, perlomeno per come lo conosciamo. Il nuovo spot apposito ci mostra alcune buffe scene inedite della pellicola, che arriverà il 3 maggio nelle sale italiane.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, l’amato gruppo di improbabili Super Eroi si sta ambientando nella loro nuova base a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani.

Karen Gillan ha descritto questo nuovo capitolo della saga come un qualcosa di agrodolce:

Lavorare al volume 3 di Guardiani della Galassia è stata un’esperienza fantastica: ho adorato lavorare sul film, è stato così bello. Mi è piaciuto molto vedere fin dove si è spinto il personaggio, e collaborare ancora con James Gunn, è stato come vedere la famiglia riunita. Questa volta ci siamo posti su di un nuovo livello. Ed essere arrivati al capitolo finale è stato un qualcosa dalla sensazione agrodolce.

Il film vede il ritorno degli immancabili Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Guardiani della Galassia: Volume 3 è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith e Simon Hatt sono i produttori esecutivi.

