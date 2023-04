SNK: tutte le novità annunciate oggi per The King of Fighters e gli altri picchiaduro della Casa di Osaka

Che il 2023 sarà un anno di riscossa per il genere dei picchiaduro a incontri si era già capito da tempo: Street Fighter 6 è tra i giochi più attesi dell’anno, Tekken 8 sembra davvero massiccio, attendiamo l’annuncio di un nuovo Mortal Kombat e altri titoli sembrano decisamente non intenzionati a gettare la spugna: tra questi The King of Fighters XV, che vede nel 2023 la stagione 2 con un season pass che ha già visto l’arrivo di Shingo Yabuki e vedrà a breve anche il debutto di un altro personaggio amato come Kim Kaphwan. SNK, inoltre, non ha intenzione di dormire sugli allori come negli anni passati, e ha annunciato oggi diverse novità, con uno speciale trailer.

Continuando a parlare di KoFXV, abbiamo l’annuncio del crossplay tra tutte le piattaforme: i giocatori di sistemi PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Windows, Steam ed Epic potranno scontrarsi tra di loro online entro la primavera.

Inoltre, al personaggio già rivelato di Najo si unisce ora Sylvie Paula Paula, che debutterà quest’estate all’interno del season pass, insieme a un personaggio che invece sarà gratuito per tutti i possessori del gioco: Goenitz, boss dell’edizione ’96 che fa dunque il suo misterioso ritorno.

Nel trailer possiamo vedere un misterioso teaser relativo al prossimo Fatal Fury, in cui un minaccioso voice over fa da contraltare alla presenza in scena dei tre “lupi famelici” Terry, Andy e Joe. Il gioco è in fase di sviluppo, ma non ha ancora neanche un nome ufficiale, ci vorrà sicuramente tempo prima di vederlo in azione.

Ancora, un annuncio di rilancio: Samurai Shodown (il reboot poligonale del 2019) accoglierà il graditissimo (forse tardivo, ma meglio tardi che mai) rollback netcode tra le sue possibilità in primavera, su PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam ed Epic.

Infine, un altro ritorno: KoF XIII Global Match, nuova versione di uno dei capitoli storici della saga, che sarà presto disponibile su PS4 e Nintendo Switch, con rollback netcode fin dal lancio: l’open beta è prevista per l’inizio dell’estate.

Leggi anche: