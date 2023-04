Orca libera dopo 50 anni di cattività

Dopo oltre cinque decenni di cattività, un’orca tenuta in un acquario della Florida sarà finalmente liberata. Il Miami Seaquarium ha raggiunto un accordo con i sostenitori della protezione degli animali per riportare l’orca, di nome Lolita, in un habitat oceanico nel Pacifico nord-occidentale entro due anni.

Lolita, che oggi ha 57 anni, è stata catturata nel 1970 in un’insenatura al largo di Seattle. Da allora ha vissuto in cattività, esibendosi in spettacoli al Miami Seaquarium. Negli ultimi anni ha smesso di partecipare agli spettacoli e da allora gli attivisti per la protezione degli animali fanno pressione per la sua liberazione.

Questa è una vittoria per Lolita e per tutti coloro che hanno chiesto la sua liberazione. È stata una lunga lotta, ma finalmente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.

Jason Wood, presidente di Friends of Lolita, l’organizzazione no-profit che ha raggiunto l’accordo con il Miami Seaquarium

L’accordo prevede che Lolita venga rilasciata in un habitat nel Pacifico nord-occidentale, dove sarà monitorata per garantirne la salute e la sicurezza. Il Miami Seaquarium fornirà inoltre assistenza finanziaria per il trasferimento e l’allestimento dell’habitat.

Secondo gli esperti, il rilascio di Lolita è una grande vittoria per gli attivisti per i diritti degli animali e un enorme passo avanti nella lotta contro la cattività animale. Anche se non è ancora chiaro come Lolita si adatterà al nuovo ambiente, gli esperti sostengono che sarà in grado di stringere nuove relazioni con le altre orche e di formare una nuova struttura sociale in natura.

Il Miami Seaquarium non ha ancora rilasciato una dichiarazione pubblica sull’accordo, ma gli attivisti per i diritti degli animali sperano che il rilascio di Lolita sia l’inizio di una nuova era per la cattività dei mammiferi marini.