Intervista col Vampiro 2: Bailey Bass non farà più Claudia

In preparazione di Intervista col Vampiro 2 sono stati annunciati dei cambiamenti nella produzione: a quanto pare l’interprete Bailey Bass non ritornerà a vestire i panni del personaggio di Claudia nella seconda stagione.

Il ruolo di Claudia in Intervista col Vampiro 2 sarà occupato da Delainey Hayles. L’attrice Bailey Bass ha dichiarato:

A causa di alcuni imprevisti non potrò prendere parte alla seconda stagione di Intervista col Vampiro. Interpretare Claudia è stato un sogno, ed auguro a Delainey il meglio per questa parte. Non vedo l’ora di poterla guardare. E ringrazio anche i produttori di AMC, Jacob, Sam, la squadra di lavoro e tutti gli appassionati.