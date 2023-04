Insidious 5: rivelato il titolo del nuovo film

Da poco è stato rivelato il nuovo titolo di Insidious 5, il quinto capitolo della saga horror che, anziché intitolarsi Insidious: Fear the Dark avrà la titolazione di Insidious: The Red Door. Ricordiamo che l’uscita del nuovo capitolo è prevista per il 7 luglio.

Le porte rosse hanno avuto un ruolo importante nei primi due capitoli della saga di Insidious. Il lungometraggio Insidious: The Red Door sarà ambientato dieci anni dopo il secondo capitolo della saga. Nella storia vedremo Josh Lambert (Patrick Wilson) lasciare Dalton (Ty Simpkins) al college. Ma quando i demoni dell’infanzia torneranno a farsi vivi per Dalton sarà necessario affrontarli, cercando di chiudere quelle porte.

Secondo quanto rivelato dalla protagonista Rose Byrne, l’idea per questo nuovo film è stata dello stesso Patrick Wilson, che ha pensato di far precipitare la famiglia Lambert in un nuovo incubo.

Ricordiamo che il quinto capitolo di Insidious vedrà Patrick Wilson alla regia, con le riprese che si sono concluse lo scorso agosto. Nel cast saranno protagonisti anche Peter Dager, Sinclair Daniel, e Hiam Abbass. La produzione è della Blumhouse.