Daisy Jones and The Six: tutte le differenze tra la serie tv e il romanzo di Taylor Jenkins Reid

Daisy Jones and The Six, la serie tv firmata Amazon Prime Video ed Hello Sunshine, è ora interamente disponibile sulla piattaforma streaming di proprietà di Amazon. La serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid ha fatto il suo esordio nel panorama seriale live action lo scorso 3 marzo incuriosendo ed emozionando fin da subito sia i lettori affezionati alle opere dell’autrice che gli appassionati fruitori di serie tv. Lo show Amazon, infatti, grazie al rilascio settimanale ha convolto sempre più pubblico fino a spingere i fan della serie a chiedere a gran voce il rinnovo per una seconda stagione, nonostante la serie sia stata progettata e creata per essere una miniserie e come tale composta da sola una stagione. Purtroppo, però, lo show non è un adattamento perfetto né iper-fedele al corrispettivo cartaceo. La serie, infatti, presenta diverse ed importanti differenze rispetto al romanzo. Alcune sono variazioni piccole e innocenti che non privano i personaggi della loro caratterizzazione o la storia della sua veridicità, altre, invece, sono profonde modifiche che hanno fatto storcere parecchio il naso a chi ha amato il romanzo di Taylor Jenkins Reid. Dai cambiamenti microscopici alle profonde divergenze, ecco tutte le differenze tra la serie tv e il romanzo di Daisy Jones and The Six.

Ovviamente una premessa è più che necessaria. Se non volete incorrere in spoiler relativi sia alla serie tv che al romanzo di Taylor Jenkins Reid vi consiglio di NON proseguire la lettura dell’articolo dato che per analizzare nel dettaglio tutte le differenze tra serie tv e romanzo è per forza di cose necessario effettuare importanti rivelazioni della trama di ciascuno di essi. Quindi siete avvisati, a vostro rischio e pericolo.

I membri mancanti della band

Questa è forse la differenza tra libro e serie tv che ha fatto più discutere i fan del romanzo. Pete Loving, il bassista, è uno dei membri originali della band e rimane nel gruppo per molto tempo, peccato che sia stato completamente eliminato dallo show. “Quando adatti le cose per la televisione, i cambiamenti accadono inevitabilmente, ma questo non ci ha stressato troppo. Il personaggio di Pete ha una funzione nel romanzo, ma non ha molto da dire, non è il più drammatico. Spero che tutti, specialmente gli stan di Pete (i fan di Pete), ci perdonino dopo aver visto la serie. Quindi RIP Pete, ma io penso che ci sia un po’ di lui incarnato in alcuni dei nostri altri personaggi” ha dichiarato al Time lo showrunner Scott Neustadter. Il ruolo di Pete come sesto membro dei Six viene affidato alla fidanzata di Billy, Camila. L’assenza del personaggio altera leggermente la storia d’origine di Eddie Redmayne (Josh Whitehouse), che è il fratello minore di Pete e si unisce al gruppo dopo che il loro chitarrista originale, Chuck, è stato arruolato nell’esercito per combattere nella guerra del Vietnam. Nello spettacolo, Chuck lascia la band per andare al college e diventare un dentista e non perde la vita.

La prima fase della carriera di Daisy Jones e l’incontro con Billy

Prima di registrare “Honeycomb” con Billy alla fine del terzo episodio della serie tv, la versione live action di Daisy Jones non era mai stata in uno studio di registrazione. Nel romanzo la storia pregressa di Daisy è leggermente diversa. La piccola Daisy presenta tutti i traumi narrati nella serie tv ma la sua carriera era già in rampa di lancio prima di incontrare i The Six. Daisy Jones non era popolare ma, nel romanzo, aveva già registrato il suo album di debutto, First, ed era già in possesso di un contratto con la stessa etichetta discografica dei The Six. Il primo album per Daisy non è stato facile. La cantante voleva soltanto incidere le sue canzoni ma il suo raccoglitore di testi era privo di composizioni complete. Perciò, assieme a Teddy ha deciso che, per evitare di rovinare per sempre la sua carriera e stracciare il contratto con la casa discografica, sarebbe stato meglio incidere cover.

Il primo incontro tra Daisy e Billy è molto simile a quello narrato nella serie tv, ad eccezione del fatto che la scelta di introdurre una voce femminile nella band proviene da Teddy e la ricerca non è stata facile. La scelta è ricaduta su Daisy perché considerata una voce inedita e sofisticata, oltre che già membro della stessa etichetta della band. Teddy Price (Tom Wright), nel romanzo, non chiede a Daisy di riscrivere la canzone da cantare con la band, è Daisy che altera il modo in cui canta i versi composti da Billy, ponendo domande al posto di affermazioni. I battibecchi tra Daisy e Billy sono, invece, una costante sia del romanzo che della serie.

Le canzoni di Daisy Jones and The Six

Lo show racconta la storia di una band fittizia, dalla sua formazione, agli esordi fino allo scioglimento. Quindi all’interno dello show sono state appositamente composte le canzoni dell’album Aurora. Tutti i brani sono brani originali composti, suonati ed interpretati appositamente per lo show. I testi ed i titoli delle varie canzoni della serie si ispirano a quelli presenti nel romanzo ma sono stati modificati in più occasioni.

Aurora, l’album di Daisy Jones and the Six, è stato prodotto da Blake Mills (che ha già collaborato con Lana Del Ray, Dixie Chicks e John Legend) e tra i cantautori sono stati coinvolti nomi come Phoebe Bridgers, Marcus Mumford, Jackson Browne e Marcus Cunningham al fine di mettere a punto i testi del libro di Taylor Jenkins Reid e portarli alla vita in technicolor degli anni ’70.

Il primo incontro tra Billy e Camila e la decisione di Camila

La storia d’amore di Billy e Camila nella serie tv sboccia inaspettatamente tra le lavatrici di una lavanderia a gettoni, nel libro la situazione è decisamente diversa. Billy chiede il numero di Camila quando la vede lavorare come cameriera nel bar della hall dell’hotel dopo che la band, all’epoca ancora i Donne Brothers, si era esibita ad un matrimonio. Ciò che resta uguale è che tra i due si tratta di un vero e proprio amore a prima vista ed in entrambi i casi Billy promette di scrivere canzoni per Camila e Camila finge di non avere idea di chi sia Billy.

Tuttavia, mentre nello spettacolo Camila inizialmente si unisce alla band quando decidono di trasferirsi a Los Angeles e funge da loro fotografa, nel romanzo inizialmente sceglie di lasciare Billy e di restare a Pittsburgh. Solo quando i The Six firmano il loro primo contratto discografico, Billy chiama Camila e le propone di seguirlo nuovamente a Los Angeles.

La dipendenza di Billy e il tradimento

La relazione rose e fiori tra Camila e Billy subisce un brusco cambio di rotta quando Camila resta incinta della loro prima figlia. Sia nei romanzi che nello show comprendiamo fin da subito che Billy è turbato dalla consapevolezza che presto diventerà padre. Purtroppo, Billy non ha quasi mai avuto una figura paterna su cui contare, il padre dei fratelli Dunne gli ha abbandonati quando erano davvero piccoli. Nella serie assistiamo che all’incontro dopo anni dei figli con il padre, anche se nello show assume connotazione decisamente più violente e drastiche rispetto al romanzo, in cui Billy sceglie di non affrontare il padre e di conservare intatta la preziosa chitarra paterna.

La rivelazione della paternità getta Billy tra le braccia degli eccessi. Quando è in tour per la promozione del primo album dei The Six Billy tradisce ripetutamente Camila e fa abuso di alcol e droghe. Come nel libro, Billy va in riabilitazione lo stesso giorno in cui nasce la sua prima figlia, Julia ma nella serie TV la sua decisione viene presa dopo che Teddy entra in ospedale per visitare Camila al suo posto. È Camila stessa a lanciare un ultimatum a suo marito: “Può iniziare a essere padre in questo secondo o andare in riabilitazione adesso”. Billy incontra per la prima volta la figlia al di fuori della sua struttura di cura con Billy che esprime il suo impegno e la sua fedeltà nei confronti delle due donne della sua vita. Se nei romanzi Billy torna immediatamente nella band, nella serie il frontman inizialmente sceglie di abbandonare del tutto l’industria musicale per mantenere la sua sobrietà.

Il nuovo cognome di Warren

Forse in pochi lo avranno notato ma mentre il cognome originale (quello del romanzo) di Warren è Rhodes, nella serie tv è stato mutato in Rojas. In un’intervista con Insider, Sebastian Chacon ha rivelato di aver chiesto agli showrunners di incorporare le sue radici latine nel personaggio:“Ho fatto molte ricerche cercando di vedere se c’era una band americana bianca che avesse qualcosa in sé qualche origine latina. Ce n’è una o due: gli Slayer negli anni ’80 avevano un batterista cubano, i New York Dolls aveva un batterista colombiano“, ha spiegato Chacon, riferendosi rispettivamente a David Lombardo e Billy Murcia. “Ma non è una cosa comune, quindi volevo che anche per i The Six l’origine latina fosse presente.”

Il personaggio di Simone

Nel romanzo Simone ha decisamente poco spazio. Grazie alla serie tv siamo, invece, riusciti a conoscere più a fondo il personaggio. A differenza del libro, la migliore amica e cantante di Daisy Jones, Simone Jackson (Nabiyah Be), la pioniera della disco-music, è esplicitamente queer e ha un interesse amoroso, Bernie (Ayesha Harris). Per il resto la storia della cantante è davvero molto simile a quella raccontata tra le pagine del romanzo di Taylor Jenkins Reid.

La storia d’amore tra Graham e Karen

La relazione romantica tra Graham e Karen, benché presenti alcune differenze, resta profondamente coerente con il cuore del romanzo. Nella serie tv è stato necessario che Graham si avvicinasse ad un nuovo interesse amoroso, Caroline (Olivia Rose Keegan), affinché Karen si rendesse finalmente conto di provare dei sentimenti per il suo compagno di band. Da qui inizia la loro dolce storia d’amore. Nel romanzo l’inizio della loro relazione è leggermente diverso: la tastierista e il chitarrista si incontrano quando i Six sono in tournée in Europa, si avvicinano e solo dopo diverso tempo e mesi di conoscenza Karen invita Graham nella sua camera d’albergo per chiedergli come mai non abbia mai mosso un passo verso di lei. La loro relazione è senza dubbio la più dolce della serie, nel romanzo è più carnale e viscerale rispetto a quanto mostrato sullo schermo. Karen e Graham nel romanzo non rilevano mai la loro storia alla band mentre nella serie è Karen a farsi avanti per difendere la reputazione del suo ragazzo. La conclusione della loro storia è purtroppo tragica e identica sia nello show che nel testo. L’unica differenza risiede nel fatto che, nel romanzo, la causa scatenante della loro rottura è l’aborto di Karen, non il fatto che la musicista confessi, mentendo, a Graham di non averlo mai amato.

La storia d’amore proibito tra Billy e Daisy

Probabilmente uno dei più grandi cambiamenti apportati dalla serie concerne la concretezza della relazione tra Daisy e Billy. Nel romanzo la storia tra i due è decisamente più platonica e meno concreta. Con il cambio di media era necessario rendere la loro relazione più passionale. Nello show, infatti, Daisy e Billy si baciano appassionatamente, nel parcheggio delle auto fuori dallo studio di registrazione, al termine del sesto episodio della serie. Secondo Billy il bacio è stato unicamente funzionale allo scopo di portare Daisy nel giusto spazio emotivo per registrare “More Fun to Miss”. Nel libro non assistiamo a nessun bacio, la loro chimica è molto più sottile e le loro labbra appena si sfiorano durante una sessione di scrittura prima che Billy si estragga all’incanto.

Nella serie tv Billy, nell’ultimo episodio, è deciso a lasciare Camila per Daisy ed è la cantante stessa a spingerlo a tornare tra le braccia della moglie. Nel romanzo non assistiamo a questa sequenza dato che è Camila a convincere Daisy che la scelta migliore per entrambi sia quella di lasciarsi il tutto alle spalle. Camila non abbandonerà mai Billy e Billy sceglierà sempre la sua famiglia a Daisy. Così come nel libro, Daisy lascia la band e si reca in riabilitazione. Tuttavia, la sua decisione è dovuta esclusivamente al fatto che Camila l’ha affrontata dopo il concerto in merito alla sua relazione con Billy. Camila ha un ruolo decisamente più incisivo nel romanzo rispetto che nella serie tv.

La copertina dell’album

Nello show, le foto utilizzate per la copertina dell’album Aurora della band sono state scattate da Camila, che fotografa un acceso dibattito privato tra Daisy e Billy durante lo shooting fotografico. Nel libro è usata anche una foto dei soli due cantanti – con grande sgomento del resto dei membri, questa foto è stata scattata da un fotografo, Freddie Mendoza, che ha colto la tensione “elettrica” tra Billy e Daisy. La fotografia che finisce per portare all’iconica copertina dell’album è un primo piano dei loro petti inclinati l’uno verso l’altro.

Il personaggio di Camila e la relazione tra Camila ed Eddie

Come vi accennavo sopra, il personaggio di Camila è decisamente più incisivo nel romanzo. Camila è una donna forte, determinata e coraggiosa. Non si lascia abbattere dai continui dubbi e cambi di umore di Billy e lotta con tutte le sue forze pur di mantenere unita la famiglia. È lei a convincere Daisy a crearsi un futuro migliore.

Nel romanzo Camila non tradisce mai Billy, tanto meno con Eddie. Alcuni lettori suppongono che abbia tradito Billy con un ragazzo con cui ha frequentato il liceo ma non ne abbiamo la certezza. Nella serie Camila è stata resa molto più gelosa, vendicativa e se vogliamo leggermente sminuita rispetto al romanzo.

Il matrimonio di Daisy

Una delle grandi differenze tra la serie e romanzo riguarda il marito di Daisy e la storia legata al suo matrimonio. Il primo marito di Daisy passa da essere Niccolò Argento (nei romanzi), un principe italiano che incontra in Thailandia, a Nicky Fitzpatrick (nella serie tv), un reale irlandese di cui si innamora dopo aver prenotato un viaggio in Grecia per allontanarsi da Billy. Oltre a cambiare nome ed eredità, Niccolò è molto più solidale e amabile con Daisy, almeno così sembra all’inizio. Nel libro, Nicky è possessivo e geloso fin dal principio, Daisy spiega che stava “amplificando tutti i suoi cattivi istinti” e “convalidando ogni suo impulso”.

Il matrimonio tra la cantante e il suo primo marito è una faccenda molto più frettolosa nel romanzo: Daisy e Nicky sono a Firenze quando lui suggerisce di sposarsi. Da lì volano a Roma e vengono sposati da uno dei suoi amici di famiglia. Solo Simone riesce a convincere Daisy a tornare a LA per la sua carriera musicale. Daisy nella serie non si taglia i capelli come nel romanzo, un vero peccato.

La rottura del matrimonio tra i due è diversa tra libro e serie tv. Mentre l’episodio otto si è concluso con Daisy che ha avuto un’overdose in una stanza d’albergo ed è stata lasciata sotto la doccia dal marito; la coppia nel romanzo ha avuto una conclusione diversa. I due hanno quasi bruciato l’intero edificio essendosi addormentati con una sigaretta in mano. Nonostante ciò, Daisy anche nel romanzo stava quasi per morire a causa della sua tossicodipendenza, peccato che Billy non sia mai giunto a salvarla. Piuttosto è Daisy stessa a rendersi conto che la sua relazione con Nicky è pericolosa e lo apprende dopo che ha avuto un’overdose di Seconals mentre erano in vacanza a Roma e lui non ha fatto nulla per salvarla. A quel punto dopo che Nicky si è addormentato, Daisy fa le valigie e lascia Roma, lasciandogli un messaggio alla reception in cui dichiara di volere il divorzio. Nel romanzo è anche chiaro che Nicky stia con Daisy per il denaro e il facile accesso alle droghe.

Gli altri figli di Billy e Camila

Quando i Daisy Jones & The Six diventano il gruppo più grande del mondo nel romanzo della Reid, Billy e Camila hanno già due gemelle, Susana e Maria, oltre alla loro prima figlia, Julia. Nella serie, la coppia non ha mai avuto altri figli oltre a Julia, anche se ne hanno discusso.

La morte di Teddy

Mentre la band celebra la loro grande esibizione al Saturday Night Live nell’episodio nove della serie, ricevono la cattiva notizia che il loro manager, Teddy, ha subito un attacco di cuore. Se nella serie tv Teddy si riprende, non è stato così fortunato nel libro. Nel romanzo Teddy perde la vira in quell’occasione e lascia Billy e Daisy senza una figura paterna di riferimento.

La ricaduta di Billy

Nella serie tv quando Camila comunica a Billy che lo lascerà dato che ha scoperto l’intimità che lega lui e Daisy, Billy si precipita rapidamente nel baratro della dipendenza, rompendo la sua sobrietà al bar dell’hotel prima della famigerata esibizione finale della band a Chicago. Continua a sniffare cocaina e bere durante l’intero concerto, decidendo infine di tornare in riabilitazione dopo che la band è andata in pezzi. Anche il rocker ricade in tentazione nel libro, ma in modo molto più tranquillo, bevendo da solo al bar. Dopo aver bevuto diversi sorsi di tequila, Billy posa il bicchiere quando un fan gli ricorda la sua famiglia.

Il finale

Il finale della serie è molto simile al romanzo. In entrambi i casi assistiamo alla rivelazione della figlia di Camila e Billy e alla richiesta finale di Camila. Lo show finisce gli episodi con il rincontro, che nel romanzo era solo lasciato alle speranze dei lettori, tra Billy e Daisy dopo la morte di Camila.

Il romanzo è disponibile in italiano con una nuova versione che replica sulla copertina il poster della serie tv firmata Amazon Prime Video. Potete trovare Daisy Jones & The Six in tutte le librerie nella splendida edizione in copertina rigida edita Sperling & Kupfer. La serie tv, invece, vi aspetta su Amazon Prime Video con tutti i suoi capitoli già disponibili.