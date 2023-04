Clearview, il controverso sistema di riconoscimento facciale usato dalla polizia americana

La controversa società di riconoscimento facciale Clearview ha eseguito quasi un milione di ricerche per la polizia degli Stati Uniti. Lo ha riferito il suo fondatore alla BBC. Il CEO Hoan Ton-That ha anche rivelato che Clearview ha ora 30 miliardi di immagini raccolte da piattaforme come Facebook e Instagram. Immagini che sono state acquisite senza il permesso degli utenti.

La società è stata multata ripetutamente in Europa e in Australia per violazioni della privacy. Secondo i critici, l’uso di Clearview da parte della polizia mette tutti sotto un perpetuo regime di sorveglianza. “Ogni volta che hanno una foto di un sospetto, la confrontano con il tuo volto”, dice Matthew Guariglia dell’Electronic Frontier Foundation. “È troppo invasivo”.

Così, basterebbe mettere piede in un aeroporto o in un luogo di aggregazione pubblica per finire nel mirino del sistema di sorveglianza – senza averne notizia. Il volto dei passanti viene catturato e scansionato automaticamente e se il sistema di Clearview individua una corrispondenza, le forze dell’ordine vengono notificate. Ma questo è lo scenario più grave e pervasivo: ormai moltissimi governi hanno vietato l’utilizzo di strumenti di riconoscimento facciale automatici. Più frequentemente accade che quando la polizia ha la foto di un sospetto (pensate alla registrazione di una rapina), l’immagine viene inserita nel database di Clearview per facilitarne l’identificazione. Quest’ultimo scenario non è automatizzato e, in genere, viene giudicato meno severamente dalle organizzazioni a favore del diritto alla privacy.

Sta di fatto che in passato il sistema ha prodotto diversi falsi positivi, portando all’arresto di persone incensurate che non c’entravano nulla con i crimini oggetto d’indagine.

Il numero di un milione di ricerche proviene da Clearview e non è stato confermato dalla polizia. Ma la polizia di Miami ha confermato alla BBC di utilizzare questo software per ogni tipo di reato. Il sistema di Clearview consente a un cliente di forze dell’ordine di caricare una foto di un volto e trovare corrispondenze in un database di miliardi di immagini raccolte. Fornisce quindi collegamenti ai luoghi in cui compaiono le immagini corrispondenti online.

È considerata una delle società di riconoscimento facciale più potenti al mondo. La società non può più vendere i suoi servizi alla maggior parte delle aziende statunitensi, dopo che l’American Civil Liberties Union (ACLU) ha portato Clearview AI in tribunale dell’Illinois per violazione della legge sulla privacy. Tuttavia, c’è un’eccezione per la polizia, e Ton-That afferma che il suo software viene utilizzato da centinaia di dipartimenti delle forze dell’ordine in tutti gli Stati Uniti.