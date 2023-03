Una paziente è stata operata ancora al cuore nello stesso ospedale dopo 66 anni

Una paziente di 71 anni è stata sottoposta a un secondo intervento cardiaco presso l’Ospedale Niguarda di Milano, lo stesso dove era stata operata per la prima volta nel 1957, all’età di 5 anni. La paziente, affetta da una malformazione cardiaca congenita, è stata operata con successo grazie all’esperienza e alla competenza del team medico dell’ospedale.

La malformazione cardiaca di cui soffre la paziente, nota come “tetralogia di Fallot”, è una patologia congenita che colpisce il cuore e che, se non trattata, può causare insufficienza cardiaca e complicanze gravi. Grazie all’intervento chirurgico, la paziente è riuscita a risolvere la patologia e a vivere una vita normale, fino alla necessità di un secondo intervento a distanza di 66 anni.

L’esperienza della paziente testimonia l’importanza dell’accesso alle cure mediche e alla chirurgia cardiaca di qualità. Grazie alle competenze del team medico dell’Ospedale Niguarda di Milano e ai progressi della medicina, ha potuto ricevere la migliore assistenza possibile per la sua patologia e affrontare con successo l’intervento chirurgico.

Inoltre, questo caso mette in evidenza l’importanza di un’assistenza sanitaria continuativa e di follow-up a lungo termine per le persone che soffrono di patologie cardiache congenite. Un’assistenza di qualità consente alle persone che soffrono di patologie cardiache congenite di poter godere di una migliore qualità della vita, affrontando eventuali complicanze in modo efficace.