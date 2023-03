James Bond: in lavorazione un romanzo sull’incoronazione di Re Carlo

La Ian Fleming Publications ha commissionato una nuova storia di James Bond che sarà realizzata da Charlie Higson, e che celebrerà l’incoronazione di Re Carlo. Il romanzo sarà ambientato nei nostri giorni.

Secondo quanto rivelato, la storia avrà il titolo originale On His Majesty’s Secret Service, e inizierà il suo racconto il 4 maggio, due giorni prima dell’incoronazione di Re Carlo III, con Bond che viene convocato all’ultimo minuto per sventare un tentativo di far fallire l’incoronazione da parte dell’eccentrico Athelstan di Wessex, una figura che vuole dare una lezione all’inter Regno Unito. Bond dovrà vedersela anche con il gruppo di mercenari ingaggiati dal villain.

“On His Majesty’s Secret Service” uscirà proprio il 4 maggio, poco prima dell’incoronazione di Re Carlo, e coinciderà con i sessant’anni della pubblicazione del romanzo di Ian Fleming intitolato Al servizio segreto di sua maestà (On Her Majesty’s Secret Service), uscito nel 1963.

L’autore Charlie Higson ha dichiarato: