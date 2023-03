ChatGPT rischia l’intervento della FTC: una non-profit ha presentato un reclamo

"ChatGPT non rispetta le leggi americane". Una non-profit ha presentato un reclamo presso la Federal Trade Commission.

L’organizzazione di ricerca non profit Center for AI and Digital Policy (CAIDP) ha presentato un reclamo presso la Federal Trade Commission (FTC) affermando che OpenAI starebbe violando il FTC Act, cioè una legge che, tra le altre cose, stabilisce le linee guida che i grandi modelli di apprendimento devono seguire.

Il CAIDP sostiene che le IA di OpenAI siano “poco imparziali, ingannevoli e una minaccia per la privacy e la sicurezza pubblica”. Le linee guida stabiliscono che le IA debbano essere progettate in modo tale da essere ispirate a principi di trasparenza e equità, inoltre il loro funzionamento deve essere semplice da spiegare.

Il Centro vuole che la FTC indaghi su OpenAI e sospenda le future distribuzioni di grandi modelli di lingua fino a quando OpenAI non sarà in grado di garantire di poter soddisfare le linee guida dell’agenzia. I ricercatori vogliono che OpenAI sottoponga i suoi servizi a frequenti perizie da parte di revisori qualificati indipendenti. CAIDP spera anche che la FTC crei un sistema idoneo a segnalare eventuali situazioni problematiche create dall’IA (come risposte xenofobe o complottiste).

Il presidente di CAIDP, Marc Rotenberg, compare nella lista dei firmatari della lettera aperta che ha chiesto ad OpenAI e ad altri laboratori di IA di sospendere per un periodo di almeno 6 mesi l’addestramento di nuovi modelli linguistici di grandi dimensioni (come GPT-4).