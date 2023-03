Mon crime – La colpevole sono io: trailer italiano e prime foto del nuovo film di François Ozon

Mon crime – La colpevole sono io, la nuova commedia poliziesca di François Ozon che vanta un cast stellare composto da Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon e André Dussollier, arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 aprile, con BiM Distribuzione: ecco il trailer ufficiale italiano e un assaggio di tre foto dal set.

Mon crime – La colpevole sono io aprirà la XIII edizione di Rendez-vous – Nuovo cinema francese a Roma, con il regista e la protagonista Nadia Tereszkiewicz che presenteranno il film – in anteprima italiana – il 29 marzo al Cinema Nuovo Sacher.

Racconta il cineasta:

Il cinema parlato mi è sempre apparso come l’arte della menzogna per eccellenza, ed era da molto tempo che desideravo raccontare la storia di un falso colpevole. Quando ho scoperto la pièce di Georges Berr e Louis Verneuil, uno dei grandi successi del 1934, ho subito capito di aver trovato la giusta opportunità per confrontarmi con un tema simile. Pur mantenendo il contesto storico e politico degli anni trenta, ho voluto adattare liberamente la trama in modo che al suo interno risuonassero le nostre preoccupazioni contemporanee in merito ai rapporti di potere e al controllo nei rapporti uomo-donna. E ho voluto giocare con i parallelismi che esistono tra teatro e giustizia.