Epic Games Store, svelati i giochi gratis del 6 aprile 2023

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis disponibili a partire dal 6 aprile 2023. Si tratta dell’Enhanced Edition di Dying Light, l’action survival in prima persona con gli zombie sviluppato da Techland, e di Blazing Sails.

Dying Light è l’apprezzato action survival in prima persona con gli zombie sviluppato da Techland. L’Enhanced Edition include oltre al gioco base anche la corposa espansione The Following che aggiunge una nuova storia, uno scenario inedito e la possibilità di spostarsi con un nuovo veicolo.