X-Files: in lavorazione una serie reboot realizzata da Ryan Coogler

29—Mar—2023 / 8:46 AM

Sembra che l’universo narrativo di X-Files sia pronto a ripartire, considerando che il creatore della serie, Chris Carter, ha parlato di un reboot in sviluppo curato da Ryan Coogler, già regista di Black Panther e Creed.

Ecco le sue parole:

Ho già parlato con questo giovane, Ryan Coogler, che vorrebbe lavorare ad un nuovo progetto su X-Files utilizzando un cast diverso. Avrà il suo bel da fare, considerando quanto noi ci siamo spinti in là.

Attualmente Coogler, assieme alla sua casa di produzione Proximity Media, ha un accordo esclusivo per cinque anni con la Disney Television, ed a questo punto, considerando che X-Files è stato sviluppato dalla Fox, sembra chiaro che il reboot è incluso tra i progetti in accordo tra Coogler e la Casa di Topolino.

Diversamente, l’idea di realizzare una serie animata spin-off su X-Files è definitivamente tramontata. Nel 2020 Bento Box Entertainment aveva messo in cantiere il progetto The X-Files: Albuquerque, che avrebbe messo al centro della storia degli agenti inadatti a lavoro su dei casi assieme a Mulder e Scully. Ma, a quanto pare il progetto non si farà.

Ricordiamo che X-Files è una serie cult degli anni Novanta, disponibile su Disney+.