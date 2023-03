Specie uniche a rischio: perché le tartarughe e i coccodrilli insoliti hanno maggiori probabilità di scomparire

In un nuovo studio guidato da ricercatori del Dipartimento di Biologia dell’Università di Oxford, un team internazionale ha esaminato i maggiori rischi per le popolazioni selvatiche di tartarughe e coccodrilli in tutto il mondo. I risultati, pubblicati oggi su Nature Communications, dimostrano che le specie di tartarughe e coccodrilli più minacciate sono quelle che si sono evolute con strategie di vita uniche. Queste specie svolgono in genere ruoli altamente specifici all’interno dei loro ecosistemi che difficilmente verrebbero ripresi da altre specie in caso di scomparsa. I ricercatori hanno utilizzato dei modelli per simulare le estinzioni a seguito di minacce provocate dall’uomo, valutando gli impatti che si verificherebbero per le specie con diverse strategie di vita. Con “strategia di vita” viene indicato il modo in cui un organismo divide le proprie risorse ed energie tra sopravvivenza, riproduzione e crescita.

Risultati principali:

I risultati indicano che se tutte le specie di tartarughe, testuggini e coccodrilli attualmente valutate come in pericolo critico secondo la IUCN ((International Union for Conservation of Nature) si estinguessero, andrebbe perso il 13% delle strategie di vita uniche.

La perdita di habitat è stata la principale minaccia per tutte le specie di tartarughe, testuggini e coccodrilli nel mondo. Rispetto a qualsiasi altra minaccia esaminata, questa potrebbe causare una perdita doppia di diversità funzionale (la gamma di attività svolte dagli organismi negli ecosistemi).

Anche i cambiamenti climatici e il commercio sono risultati come minacce importanti che hanno colpito tutte le specie, indipendentemente dalla loro strategia di vita.

Le specie con strategie di vita uniche sono state particolarmente colpite dal consumo locale non sostenibile, dalle malattie e dall’inquinamento.

Le specie con storie di vita “lente” (caratterizzate da una maturità tardiva e da un basso numero di figli) erano particolarmente vulnerabili alle minacce delle specie invasive e delle malattie. Ad esempio, a Sumatra, una minaccia significativa per il coccodrillo “falso gaviale” (Tomistoma schlegelii) è la predazione delle uova da parte del maiale selvatico introdotto (Sus scrofa).

Le minacce derivanti dall’inquinamento sono state associate in particolare alle specie con un’elevata produzione riproduttiva, come le tartarughe d’acqua dolce e i coccodrilli d’acqua salata. Ad esempio, la tartaruga rugosa dalle tre strie (Batagur dhongoka) è molto sensibile ai grandi progetti idrologici e al loro impatto sulle dinamiche di flusso dei fiumi e sulle spiagge di nidificazione, nonché all’inquinamento delle acque. Il consumo locale è stato una minaccia particolare per le specie con una maggiore con durata di vita massima più lunga. Ad esempio, la longeva tartaruga gigante asiatica (Manouria emys) viene generalmente uccisa e macellata sul posto per la sua carne ogni volta che viene incontrata dai cacciatori-raccoglitori, nonché raccolta per il commercio di esportazione per il consumo in Asia orientale.

Secondo i ricercatori, il fatto che testuggini, tartarughe e coccodrilli siano più vulnerabili alla scomparsa è molto preoccupante, poiché molti di questi animali svolgono funzioni importanti negli ecosistemi. Per esempio, alcuni sono efficaci disperditori di semi, altri creano habitat per altre specie creando tane, altri ancora sono predatori che contribuiscono a mantenere l’equilibrio nell’ecosistema.

L’autore principale, il dottor Roberto Rodriguez (Dipartimento di Biologia dell’Università di Oxford all’epoca dello studio, ora all’Università di Alicante), ha dichiarato:

“La principale minaccia alla vitalità di questi gruppi di rettili è la perdita e la frammentazione dell’habitat, particolarmente comune nelle specie che abitano l’emisfero settentrionale. La scomparsa delle zone umide, la crescente urbanizzazione e lo sviluppo dell’agricoltura intensiva, che hanno già effetti tangibili, probabilmente continueranno a influenzare negativamente queste specie e la loro capacità di persistere nel medio e lungo termine”.

Secondo i ricercatori, i risultati di questo studio evidenziano l’urgente necessità di piani di gestione della conservazione efficaci. Incorporare la diversità funzionale nelle politiche di conservazione di questi gruppi altamente minacciati può essere un approccio promettente per aiutare a dare priorità agli sforzi di conservazione di fronte alle minacce attuali e future.

I ricercatori aggiungono che le persone preoccupate per la perdita di tartarughe e coccodrilli dovrebbero evitare di acquistare prodotti realizzati con essi e, in particolare per le tartarughe e le testuggini, non dovrebbero considerarle come animali domestici. Inoltre, possono sostenere le organizzazioni che sviluppano progetti di conservazione per proteggere i loro habitat e le popolazioni selvatiche. Anche l’ecoturismo responsabile o le attività di citizen science, come i programmi di volontariato o la raccolta di dati in crowdsourcing, possono offrire l’opportunità di contribuire positivamente alla conservazione di tartarughe e coccodrilli.