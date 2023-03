ll vaccino COVID-19 è efficace nei pazienti affetti da cancro del sangue: forte risposta immunitaria

I ricercatori hanno scoperto che, nonostante siano fortemente immunocompromessi, i pazienti ematologici generano forti risposte immunitarie cellulari contro il SARS-CoV-2 dopo la vaccinazione, alla pari con quelle degli individui sani. Pubblicata su Cell Reports Medicine, l’équipe di ricerca, guidata dalla professoressa Katherine Kedzierska dell’Università di Melbourne, del laboratorio Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Doherty Institute), ha intrapreso la più completa analisi dell’immunità adattativa al SARS-CoV-2 finora condotta su pazienti ematologici, con tre dosi di vaccinazione COVID-19, rispetto a individui sani. Il dottor Oanh Nguyen dell’Università di Melbourne, ricercatore presso il Doherty Institute e coautore dell’articolo, afferma che è importante comprendere realmente l’efficacia del vaccino in questo gruppo di pazienti immunosoppressi ad alto rischio per aiutare a prevenire le infezioni gravi da SARS-CoV-2.

“Il nostro studio dimostra che questi soggetti traggono grande beneficio dalla somministrazione di tre dosi di vaccino. Il vaccino aumenta i livelli di cellule T, i globuli bianchi che uccidono le cellule infettate dal virus, indipendentemente dal numero di cellule B e dalla risposta anticorpale del paziente. Abbiamo anche analizzato le caratteristiche di queste cellule T generate dopo la vaccinazione e abbiamo scoperto che queste firme sono molto simili a quelle degli individui sani infetti o vaccinati. Questi risultati sono davvero importanti e molto interessanti per i pazienti affetti da cancro”, aggiunge il dottor Nguyen.

La professoressa Kedzierska afferma che lo studio fornisce indicazioni fondamentali per le future strategie di immunizzazione con vaccini come quello contro l’influenza, che inducono prevalentemente risposte immunitarie da parte delle cellule B. “Quello che abbiamo dimostrato è che le persone con co-morbilità che hanno un forte impatto sul ramo immunitario delle cellule B, possono avere un vaccino a mRNA per suscitare le cellule T e dare loro un ulteriore livello di protezione”, afferma il professor Kedzierska. “I medici possono essere certi che è sicuro e vantaggioso per i loro pazienti, che sono fortemente immunocompromessi e vulnerabili a una grave infezione da COVID-19, ricevere la vaccinazione contro la SARS-CoV-2. Indipendentemente dalle loro malattie e dai trattamenti, la vaccinazione contro il COVID-19 genera una forte immunità delle cellule T in questo gruppo”, afferma il Professore Associato Teh.