LEGO Brawls: trailer delle nuove modalità di gioco

Bandai Namco Europe annuncia oggi, tramite un nuovo trailer, una nuova modalità di gioco per LEGO Brawls, Base Race, oltre a nuovi contenuti a tema Castello. Questo aggiornamento aggiunge parecchi contenuti inediti per i fan, che potranno ora ottenere nuovi mattoncini, costruire torri e distruggere le basi nemiche, per emergere vittoriosi in un’epica battaglia per la gloria.

Nella modalità Base Race di LEGO Brawls, i giocatori devono collaborare come una squadra, al fine di ottenere quanti più mattoncini possibili e usarli per costruire una torre gigantesca prima del proprio avversario. L’unico problema è che la squadra avversaria potrà assaltare la base del giocatore per rubare i suoi mattoncini. Per conquistare la vittoria, i giocatori dovranno dunque sfruttare una perfetta combinazione di strategia e abilità, riuscendo a bilanciare la raccolta dei mattoncini con gli attacchi alla base nemica. Inoltre, il nuovo aggiornamento di LEGO Brawls aggiunge anche un’ampia varietà di collezionabili di gioco, tra cui 12 minifigure LEGO a tema castello, nonché armi da mischia, power-up ed emote. L’aggiornamento sarà disponibile a partire dalla mezzanotte del 31 marzo per PlayStation, Xbox e PC, e dalle 9:00 del 1° aprile per Nintendo Switch.

LEGO Brawls è un brawler per famiglie, basato sull’azione di squadra e sui celebri mattoncini, con modalità multigiocatore e supporto per cross-play, adatto a giocatori di ogni età, livello di abilità e preferenze di gioco. I giocatori potranno costruire e competere con il proprio brawler formato da minifigure LEGO assolutamente unico e personalizzato in base alla propria personalità, strategia e stile di gioco scegliendo tra l’incredibile cifra di oltre 77 miliardi di possibilità di personalizzazione. Il gioco include alcuni tra i più iconici livelli a tema LEGO, dai temi tradizionali e più popolari, come Spazio e Castello, ai preferiti dei fan, come LEGO Jurassic World, LEGO NINJAGO e LEGO Monkie Kid.

LEGO Brawls è disponibile sia in versione retail che digitale tramite Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store per Xbox, Steam, Apple Arcade, Epic Games Store e GeForce NOW. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale.

