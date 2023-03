Imballaggi alimentari non sicuri: livelli di sostanze chimiche tossiche PFAS rilevati nei fast food canadesi

Ricercatori dell’Università di Toronto, dell’Università dell’Indiana e dell’Università di Notre Dame hanno rilevato per la prima volta livelli di sostanze chimiche tossiche PFAS, acronimo di per- e polifluoroalchilici, negli imballaggi dei fast food canadesi, in particolare nelle alternative di carta idrorepellente e untuosa alla plastica. Pubblicati oggi su Environmental Science and Technology Letters, i risultati suggeriscono che gli imballaggi alimentari espongono direttamente le persone ai PFAS, che sono stati collegati a gravi effetti sulla salute come l’aumento del rischio di cancro e danni al sistema immunitario, contaminando il cibo che mangiamo. Inoltre, una volta che gli imballaggi scartati entrano nei flussi dei rifiuti, i PFAS si diffondono nell’ambiente, dove queste “sostanze chimiche per sempre” non si decompongono mai. Questi rischi per la salute e per l’ambiente hanno spinto 11 Stati americani a bandire gli PFAS dalla maggior parte degli imballaggi alimentari e due grandi catene di ristoranti a impegnarsi per diventare privi di PFAS entro il 2025. “Mentre il Canada limita la plastica monouso negli alimenti, la nostra ricerca dimostra che quelle che ci piacciono come alternative migliori, come gli involucri di carta e le ciotole compostabili, non sono poi così sicure e ‘green’. In realtà, possono danneggiare la nostra salute e l’ambiente, dall’aria all’acqua potabile, fornendo una via diretta all’esposizione ai PFAS”, afferma Miriam Diamond, docente del Dipartimento di Scienze della Terra e della Scuola dell’Ambiente dell’Università di Toronto e coautrice dello studio.

Le analisi

Per lo studio, i ricercatori hanno raccolto 42 involucri e ciotole di carta dai fast-food di Toronto e li hanno analizzati per il fluoro totale, un indicatore dei PFAS. Hanno poi completato un’analisi dettagliata di otto di questi campioni con livelli elevati di fluoro totale. Le ciotole stampate a base di fibra, che vengono commercializzate come “compostabili”, presentavano livelli di PFAS da tre a 10 volte superiori a quelli dei sacchetti per ciambelle e pasticcini. I PFAS vengono aggiunti a queste ciotole e a questi sacchetti come repellenti all’acqua e al grasso. I PFAS sono un gruppo complesso di circa 9.000 sostanze chimiche prodotte, poche delle quali sono state studiate per la loro tossicità. Un PFAS noto per la sua tossicità, il 6:2 FTOH (alcool fluorotelomerico 6:2), è stato il composto più abbondante rilevato in questi campioni. Altri PFAS, comunemente presenti in tutti gli imballaggi dei fast food canadesi analizzati, possono trasformarsi in questo composto, aumentando così l’esposizione del consumatore. I ricercatori hanno rilevato per la prima volta diversi PFAS negli imballaggi alimentari, dimostrando quanto sia difficile rintracciare la presenza di questa vasta famiglia di composti.

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che la concentrazione di PFAS è diminuita fino all’85% dopo aver conservato i prodotti per due anni, contraddicendo le affermazioni secondo cui i PFAS polimerici – un tipo composto da molecole più grandi – non si degradano e non fuoriescono dai prodotti. Il rilascio di PFAS dagli imballaggi alimentari nell’aria interna rappresenta un’altra opportunità di esposizione umana a queste sostanze chimiche.