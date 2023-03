Google mette le IA a servizio della lotta contro le ondate di calore estremo

Google ha sviluppato un nuovo set di strumenti che i funzionari pubblici possono utilizzare nei loro sforzi per evitare catastrofi indotte dal cambiamento climatico. Google invia già avvisi di condizioni meteorologiche estreme agli utenti nelle località interessate, fornendo informazioni utili e facili da comprendere sulla situazione attraverso la pagina di ricerca, che si tratti di un avviso di tempesta invernale, di alluvioni, di allerte tornado o altro.

Ora l’azienda ha aggiunto alla lista anche gli avvisi per alcuni altri eventi meteo estremi, incluse le ondate di calore estremo. Gli utenti potranno ricevere informazioni sulla data di inizio e fine previste dell’ondata di calore, sui problemi medici da conoscere e su come mitigarne gli effetti. L’azienda ha stretto una partnership con il Global Heat Health Information Network per garantire che le informazioni fornite siano accurate e semplici da capire.

Tra le altre cose, Google ha anche annunciato Tree Canopy, una funzionalità all’interno dell’app Environmental Insights Explorer dell’azienda, che “combina intelligenza artificiale e immagini satellitari in modo da aiutare le amministrazioni comunali a capire se le loro città abbiano una copertura arborea adeguata a mitigare gli eventi di caldo estremo”, fornendo anche informazioni utili per pianificare meglio le iniziative forestali urbane.

Tree Canopy è già in uso in oltre una dozzina di città, ma con l’annuncio di mercoledì, il programma si espanderà notevolmente, fino a circa 350 città in tutto il mondo, tra cui Atlanta, Sydney, Lisbona e Parigi.