Apple Pay Later debutta negli USA: ecco come funziona

Apple sta finalmente lanciando Apple Pay Later, un servizio di Buy Now Pay Later (BNPL) — simile alle soluzioni già offerte da aziende come PayPal e Klarna, per capirci. La società ha annunciato che gli utenti possono utilizzare il servizio per richiedere prestiti Pay Later da $50 a $1.000 e poi ripagare questi prestiti attraverso quattro pagamenti nel corso di sei settimane senza interessi o commissioni.

Apple Pay Later verrà offerto all’interno di Apple Wallet e dovrebbe permettere di evitare di pagare subito il prezzo pieno di un prodotto. Il servizio, che Apple ha annunciato per la prima volta durante la WWDC dell’anno scorso, è stato in fase di sviluppo per diverso tempo. Avrebbe dovuto debuttare con iOS 16, ma alcuni problemi “tecnici ed ingegneristici” ne hanno ritardato il rollout.

Secondo Apple, gli utenti possono richiedere un prestito all’interno di Apple Wallet “senza conseguenze sulla loro affidabilità creditizia”, ma i termini e le condizioni del servizio rivelano una storia un pochino diversa: il prestito e la cronologia dei pagamenti “potrebbero essere segnalati alle agenzie di credito e influire sul tuo credit score”, segnala, infatti, The Verge. Una volta approvato un prestito, gli utenti vedranno l’opzione Pay Later al momento del pagamento in app e online su iPhone e iPad. Apple dice che gli utenti potranno visualizzare e gestire i loro prestiti all’interno dell’app Wallet e che riceveranno notifiche qualche giorno prima della scadenza di ciascuna rata.

Ad ogni modo, non tutti gli utenti potranno accedere all’opzione Apple Pay Later fin da subito: inizialmente verrà messo a disposizione di solamente alcuni utenti statunitensi, selezionati a caso. Nei prossimi mesi la platea degli utenti verrà estesa.