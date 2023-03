TruStyrenyx: riciclo chimico di polistirene in Illinois

Agilyx, Technip Energies e Ineos Styrolution stanno avanzando con il progetto TruStyrenyx negli Stati Uniti, il quale mira a costruire un impianto di riciclo chimico di polistirene a Channahon, Illinois. Il progetto, annunciato per la prima volta tre anni fa, è stato sviluppato sulla base della tecnologia di depolimerizzazione del polistirene di Agilyx e permetterà di trattare fino a 100 tonnellate al giorno di rifiuti.

Agilyx e Technip Energies, partner in TruStyrenyx, collaboreranno con Ineos Styrolution per la progettazione e l’ingegneria della nuova unità, che verrà completata nel 2023. Una decisione finale sull’investimento sarà presa in base ai risultati della fase progettuale. Agilyx potrebbe utilizzare parte dei fondi raccolti lo scorso settembre da investitori privati per il progetto TruStyrenyx. TruStyrenyx combina la tecnologia di pirolisi di Agilyx con la tecnologia di purificazione di Technip Energies per produrre stirene monomero liquido di alta purezza a partire da rifiuti misti contenenti polistirene. Questi potrebbero essere utilizzati anche per la realizzazione di imballaggi alimentari.

Il prodotto finale ha una qualità pari al vergine e può essere utilizzato anche nell’imballaggio alimentare. I rifiuti plastici da avviare a riciclo chimico saranno forniti da Cyclyx, società costituita da Agilyx, raccolti sia nell’area metropolitana di Chicago che nel resto del Paese.