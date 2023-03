Scoperte due nuove piante carnivore

Un team di botanici provenienti da Ecuador, Germania e Stati Uniti ha descritto due nuove specie di piante carnivore dall’aspetto sorprendente. Fanno parte delle pinguicole (genere Pinguicula), un gruppo di piante da fiore con circa 115 specie che possono catturare e digerire piccoli insetti con le loro foglie appiccicose. Mentre la maggior parte delle specie di pinguicula è distribuita nell’emisfero settentrionale, queste nuove specie sono state scoperte nelle alte Ande dell’Ecuador meridionale, vicino al confine con il Perù.

Le piante carnivore utilizzano gli animali (di solito piccoli insetti) come fonte aggiuntiva di nutrienti per compensare la carenza di nutrienti del substrato in cui crescono. Questo dà loro un vantaggio competitivo rispetto alle altre piante e permette loro di prosperare in habitat difficili. Le Ande tropicali alte presentano una varietà di habitat di questo tipo, ad esempio paludi e pendii rocciosi coperti da pioggia costante e nuvole. Le due nuove specie descritte nello studio, Pinguicula jimburensis e Pinguicula ombrophila, sono state rinvenute rispettivamente sulla riva di una laguna d’alta quota a 3400 m slm e su una parete rocciosa quasi verticale a 2900 m. I loro habitat si trovano nella cosiddetta zona di Amotape-Huancabamba, che comprende ampie porzioni dell’Ecuador meridionale e del Perù settentrionale. Quest’area è caratterizzata da un’eccezionale biodiversità, dovuta in parte al fatto che il terreno accidentato e il clima variegato delle Ande offrono diversi microhabitat.

Oltre von Humboldt

“Entrambe le nuove specie sono conosciute solo da un’unica località, dove sono presenti solo poche decine di individui di piante”. Per una di esse è stata scoperta una sola popolazione con circa 15 individui maturi, il che la rende vulnerabile anche se nascosta in un’area isolata e di difficile accesso. Questo endemismo ristretto (distribuzione limitata in una particolare area) è tipico della zona di Amotape-Huancabamba, e ci sono molte altre nuove specie di piante e animali in attesa di essere scoperte, dice l’autore senior Tilo Henning del Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), specialista di questa famiglia di piante in questa regione. Con la descrizione di queste due nuove specie, il numero di specie di Pinguicula registrate in Ecuador è triplicato, poiché in precedenza era nota solo P. calyptrata, scoperta nientemeno che da Alexander von Humboldt. Gli autori sono convinti che ci siano molte altre nuove specie in attesa di un riconoscimento scientifico formale, ma ammettono che ultimamente è stata una corsa contro il tempo.

“I risultati presentati in questo studio dimostrano che la valutazione della biodiversità neotropicale è tutt’altro che completa. Anche in gruppi ben noti come le piante carnivore, vengono continuamente scoperti e descritti nuovi taxa, in particolare da aree remote che diventano accessibili nel corso dell’illimitata espansione urbana”, scrivono Henning, Pérez e i loro colleghi in un articolo scientifico dedicato alle nuove piante, pubblicato sulla rivista peer-reviewed PhytoKeys. “Questo è incoraggiante e preoccupante allo stesso tempo. L’inarrestabile espansione urbana e la conseguente distruzione degli habitat rappresentano una massiccia minaccia per la biodiversità in generale e, in particolare, per gli organismi specializzati e strettamente legati che dipendono dai loro fragili microhabitat”, sottolinea Henning. Sebbene le due nuove specie siano relativamente al riparo dall’interferenza diretta dell’uomo – poiché si trovano entrambe all’interno di aree protette – il cambiamento climatico indotto dall’uomo sta colpendo sempre più gli ecosistemi, indipendentemente dalla loro ubicazione, soprattutto quelli che dipendono da precipitazioni regolari, come le zone umide di montagna.

La dipendenza da un clima costante si riflette anche nel nome di una delle due nuove specie: Pinguicula ombrophila significa “pinguicola amante della pioggia”, in quanto la pianta predilige condizioni molto umide, ricevendo l’umidità dal suolo paramo-limoso e godendo delle frequenti piogge e nebbie tipiche di questa zona.