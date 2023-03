Oggetto interstellare: cos’è ‘Oumuamua?

Nel 2017, quando ‘Oumuamua, il primo oggetto interstellare conosciuto, attraversò il Sistema Solare, molti astronomi, incluso personale di spicco, pensarono che potesse essere una nave aliena. Tuttavia, un gruppo di ricerca ha scoperto un’altra spiegazione che non ha nulla a che fare con gli extraterrestri.

L’oggetto, chiamato ‘Oumuamua (che significa “esploratore” in hawaiano), ha sconcertato gli scienziati quando è stato avvistato per la prima volta sei anni fa dall’osservatorio alle Hawaii. Non assomigliava alle comete, che in genere viaggiano ai bordi del Sistema Solare: non aveva una coda, né una chioma. Tuttavia, aveva una forma allungata simile a un sigaro, mai vista prima in comete o asteroidi. Il suo diametro era di circa 100 metri, ma secondo alcune stime, era 10 volte più lungo che largo. Inoltre, sembrava che stesse ruotando quando rifletteva la luce. Quando si è avvicinato al Sole per il perielio, ha accelerato e deviato dalla sua traiettoria prevista, spinto da una forza misteriosa in uscita dal Sistema Solare. Con questi dati contraddittori, gli scienziati hanno cercato di trovare possibili spiegazioni, ma nessuna di esse ha convinto veramente.

Un nuovo studio si basa sulla teoria che ‘Oumuamua fosse in origine un oggetto ricco d’acqua. Durante i suoi viaggi interstellari, è stato colpito da raggi cosmici penetranti che hanno convertito parte della sua acqua in idrogeno gassoso, che si è poi intrappolato all’interno del corpo. Quando ‘Oumuamua si è avvicinato al Sole, il calore ha rilasciato l’idrogeno intrappolato, agendo come un propulsore che lo ha spinto lungo una rotta inaspettata. Jennifer Bergner, esperta di astrochimica presso l’Università della California, Berkeley e coautrice del documento, ha spiegato che questa teoria è “semplice e fisicamente realistica”, ma non tutti sono convinti. Ad esempio, Avi Loeb, fisico teorico dell’Università di Harvard, è convinto che ‘Oumuamua sia una tecnologia aliena.