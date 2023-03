Il nuovo test “a dito” per una delle infezioni sessualmente trasmissibili più diffuse

Più comune della clamidia o della gonorrea, il Trichomonas vaginalis, noto anche come Trich, non causa sintomi in circa il 70% delle persone infette. Anche quando è asintomatico, il trich è collegato a una serie di esiti negativi per la salute, tra cui una maggiore predisposizione all’HIV, al cancro alla prostata negli uomini e all’infertilità e alle complicazioni della gravidanza nelle donne. Il trich è facilmente curabile con un farmaco chiamato metronidazolo, se diagnosticato, e il ricercatore del WSU John Alderete ha lavorato per anni per migliorare i test e renderli più accessibili. Il suo ultimo sviluppo, descritto nella rivista Pathogens, è un nuovo test che fornisce risultati in cinque minuti e può essere prodotto per meno di 20 dollari. “Sappiamo molto sulla biologia di questo organismo”, ha dichiarato Alderete, autore principale dello studio e professore presso la Scuola di Bioscienze Molecolari della WSU. “Probabilmente non ci sarà mai un vaccino per la trich, semplicemente perché l’organismo è ben equipaggiato per eludere le nostre risposte immunitarie. Ma io sostengo che non abbiamo bisogno di un vaccino. Abbiamo solo bisogno di diagnosticare le persone e, una volta diagnosticate, possono essere curate”.

Il test a puntura di dito

Attualmente la trich viene spesso diagnosticata solo in presenza di sintomi, che possono includere prurito genitale e sensazione di bruciore durante la minzione. I test attualmente in uso si concentrano sulla diagnosi delle donne e prevedono un tampone vaginale. Ci vuole tempo per ottenere i risultati e i test richiedono personale addestrato e attrezzature specializzate. Anche altri metodi recentemente approvati dalla Food and Drug Administration presentano limitazioni simili. Come illustrato in questo studio, il nuovo test richiede solo una goccia di sangue per rilevare un anticorpo specifico per la Trich. Alderete aveva già identificato questo biomarcatore, una proteina alfa-actinina unica di questo organismo chiamata ACT::SOE3 in una ricerca precedente. Sia gli uomini che le donne producono l’anticorpo quando sono infetti. Alderete, in collaborazione con il coautore Hermes Chan dell’azienda MedMira, ha utilizzato la piattaforma diagnostica dell’azienda per il suo test a puntura di dito per rilevare l’anticorpo alla proteina target. Simile al COVID-19 e ai test di gravidanza, i risultati sono visualizzati in una finestra con un punto che appare se l’anticorpo è presente, indicando l’infezione. Si tratta di un test diagnostico point-of-care, il che significa che i risultati positivi portano al trattamento immediato e alla cura di una persona. La somministrazione del test non richiede una formazione e un’attrezzatura specifica.

L’obiettivo era quello di soddisfare gli standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “ASSURED” per il rilevamento delle malattie, che significa accessibile, sensibile, specifico, facile da usare, rapido e robusto, privo di apparecchiature e consegnabile agli utenti finali. Poiché la tricomoniasi è un problema mondiale, con una stima di 156 milioni di nuovi casi all’anno, Alderete spera che il test possa essere utilizzato in molti Paesi a basse risorse, in particolare in luoghi come l’Africa, dove si sospetta che la tricomoniasi sia un fattore che contribuisce alla diffusione dell’HIV. Il test può avere molti vantaggi anche negli Stati Uniti. Alderete ha stimato che ci sono più di 9,2 milioni di casi all’anno in base ai tassi di incidenza e ai dati del censimento . Uno studio ha rilevato che il 50% delle donne incinte aveva infezioni persistenti non diagnosticate – una preoccupazione significativa dal momento che la Trich è associata alla rottura pretermine delle membrane, al parto pretermine e al basso peso alla nascita dei bambini.

Il primo passo è quello di sensibilizzare un maggior numero di persone al problema, ha detto Alderete. “La trich è la più comune Infezione Sessualmente Trasmissibile di cui probabilmente non avete mai sentito parlare”, ha detto. “Questa IST è forse la più trascurata tra le altre IST curabili. Non abbiamo fatto un buon lavoro in medicina per educare le persone. Uno dei problemi principali è che la maggior parte delle persone è asintomatica. In altre parole, si può avere la malattia, ma non si sa di averla fino a quando non si presenta un problema davvero grave”. La protezione del brevetto per il nuovo sviluppo è in corso.