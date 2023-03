Alla fine il governo del Regno Unito non venderà NFT

L’anno scorso, il Primo Ministro britannico Rishi Sunak (all’epoca ancora Cancelliere dello Scacchiere) aveva annunciato che la Royal Mint avrebbe emesso un NFT ufficiale come “approccio proiettato al futuro” verso le criptovalute. Ora, con il trend delle criptovalute in declino, il Tesoro ha annunciato che non procederà più con il lancio.

Dopo essere stato nominato alla guida del Partito Conservatore, Rishi Sunak aveva più volte espresso il suo interesse per il mondo delle criptovalute. All’epoca gli NFT erano ancora un argomento “caldo” e il loro mercato spostava ogni mese miliardi di dollari. Ma le cose sono cambiare molto rapidamente e nel frattempo ci siamo avviati verso quello che in gergo si definisce “inverno delle criptovalute”. Qualcosa di simile alla situazione post 2017.

Tra le altre cose, Sunak aveva annunciato l’intenzione di presentare una proposta di legge per introdurre stablecoin nell’infrastruttura di pagamento del paese, mentre considerava lo status legale degli scambi e dei fondi di investimento basati su criptovalute.

Tuttavia, il Tesoro non è più entusiasta, come ha espresso la presidente della Commissione Harriet Baldwin: “Non abbiamo ancora visto molte prove che i nostri cittadini dovrebbero investire il loro denaro in questi token speculativi a meno che non siano preparati a perdere tutti i loro soldi. Quindi forse è per questo che la Royal Mint ha preso questa decisione in collaborazione con il Tesoro”. In un solo anno, il mercato degli NFT è crollato dell’83%.