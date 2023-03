POCO X5 5G in sconto per le Offerte Amazon di Primavera 2023

Continuano le offerte di Primavera di Amazon! Il POCO X5 5G, un ottimo mid-range Android, è in forte sconto: non fartelo scappare!

Continuano le offerte di Primavera di Amazon! Il POCO X5 5G, un ottimo mid-range Android, è in forte sconto: oggi può essere tuo a 249,90€, con uno sconto di 50€ sul suo normale prezzo di listino. A questo prezzo ne vale la pena? Assolutamente sì, e ti spieghiamo subito perché.

Il POCO X5 5G è uno smartphone potente e sottile, dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo garantisce un’esperienza di navigazione e gioco fluida. Il dispositivo supporta l’ampia gamma di colori DCI-P3, offrendo colori vivaci e accurati e immagini realistiche durante la visualizzazione di foto e video. Inoltre, il superbo schermo è stato certificato come SGS Eye Care Display e Seamless Pro Display, offrendo una protezione completa degli occhi per lunghe ore di utilizzo.

Insomma, stiamo parlando di un ottimo smartphone per l’intrattenimento, perfetto per riprodurre videogiochi e anche per guardare le tue serie Netflix preferite ovunque ti trovi.

Con uno spessore di soli 7,98 mm e un peso di soli 189 g, il POCO X5 5G è uno smartphone leggero e facile da trasportare. Il dispositivo è dotato di un chipset Snapdragon 695 con tecnologia di processo TSMC 6nm avanzata, consentendo un’esperienza utente fluida con più app in esecuzione in background. Inoltre, il dispositivo offre la tecnologia Dynamic RAM Expansion Technology 3.0 e fino a 256 GB di memoria interna.

La batteria da 5000 mAh del POCO X5 5G è in grado di fornire la giusta durata per l’intrattenimento e, grazie al caricabatterie rapido da 33 W, una batteria scarica può essere ricaricata al 100% in circa 68 minuti. Inoltre, il sistema di fotocamere del POCO X5 5G è stato progettato per catturare immagini emozionanti ed eleganti ovunque tu vada.

L’offerta è a tempo limitato. Ti stra-consigliamo di mettere subito il Poco X5 5G nel carrello, prima che sia troppo tardi.