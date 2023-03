LEGO 2K Drive: tutto quello che sappiamo sul nuovo racer open world di Visual Concepts

Il franchise LEGO torna ad invadere il mondo videoludico con un nuovo titolo che farà la gioia degli appassionati di racing game e del mondo dei mattoncini colorati: LEGO 2K Drive. Si tratta di un gioco di corse open world ambientato a Bricklandia con diverse regioni tematiche, collezionabili da scoprire e mini-giochi.

Come ci si potrebbe aspettare da un gioco ambientato nell’universo Lego, il titolo offrirà molteplici possibilità di personalizzazione: gli utenti potranno sbizzarrirsi con un editor dei mezzi di trasporto che include più di 1.000 tipologie di mattoncini diversi da utilizzare.

Per ambizioni e caratteristiche, il titolo ricorda un po’ le dinamiche open-world della serie Forza Horizon, ma con un piglio maggiormente arcade e con alcuni elementi che richiamano gli ottimi giochi della serie Mario Kart.

Cerchiamo dunque di scoprire le caratteristiche di questo ambizioso titolo, riepilogando tutto quello che sappiamo di LEGO 2K Drive, il nuovo racer game di Visual Concepts nato dalla collaborazione tra 2K e LEGO.

Biomi, personalizzazione e modalità multiplayer

Annunciato ufficialmente la scorsa settimana, LEGO 2K Drive promette di offrire un’esperienza di guida unica nel suo genere e ricchissima di contenuti, grazie alla presenza di numerosi scenari, sfide, minigiochi e un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione.

La nuova esperienza di guida open world plasmata dalla software house californiana ci porterà a vestire i panni di un pilota che arriva a Bricklandia con l’obiettivo di vincere la Sky Cup Trophy, l’ambitissimo primo premio di un torneo che si tiene in un circuito tra le nuvole. Tra una gara e l’altra potremo esplorare liberamente l’ambientazione che al lancio proporrà quattro biomi diversi a cui poi andranno ad aggiungersi degli altri grazie a quello che si prospetta essere un corposo supporto post lancio.

Al di fuori della Modalità Storia, a cui potremo giocare sia in modalità singola che in modalità cooperativa a due giocatori attraverso lo schermo condiviso, potremo anche immergerci nei vari mini-giochi che impreziosiscono la mappa di Bricklandia o sfidare altri avversari online.

Il tutto ovviamente avendo cura di personalizzare a dovere i nostri veicoli.

A quanto pare, LEGO 2K Drive offrirà anche un sistema di creazione dei veicoli discretamente profondo che ci consentirà di realizzare i nostri bolidi scegliendo tra più di 1.000 tipologie di mattoncini diversi da utilizzare. Inoltre, il gioco ci consentirà anche di avere a disposizione una serie di veicoli già pronti, tratti da LEGO City, Creator ,Speed Champions e altri ancora.

Senza contare che è presenta anche un apposito sistema di costruzione guidata che velocizza ancor di più il processo di creazione dei bolidi automatizzando aspetti come la meccanica e la disposizione delle componenti necessarie per correre, volare e navigare. Un elemento inserito per venire incontro ai giocatori più sbrigativi, ma soprattutto ai più piccoli. Il gioco di 2K, infatti, resta un gioco ideato per venire incontro alle esigenze di tutta la famiglia con un gameplay immediato e facile da approcciare, ma con con alcuni elementi che nelle mani dei giocatori più esperti possono dare vita ad evoluzioni evoluzioni e tempi molto competitivi.

In particolare, in LEGO 2K Drive, vi è una meccanica che consente di cambiare in automatico la tipologia del veicolo in base al terreno del tracciato. Ebbene, volendo, è possibile anche cambiare questa impostazione, così da permettere al giocatore di scegliere manualmente il veicolo da utilizzare.

Le cose, inoltre, si complicano maggiormente nella Modalità Sfida che ci permetterà di affrontare 4 piste in successione in pieno stile Mario Kart superando gli avversari a suon di turbo, sterzate e power up da recuperare lungo la pista. I percorsi sono divisi in 3 categorie, in base alla velocità dei veicoli, e potremo accingere ad un vasto repertorio di strumenti offensivi e difensivi per movimentare un po’ le cose in pista.

Insomma, sulla carta LEGO 2K Drive sembrerebbe le carte in regola per arricchire il catalogo dei titoli 2K con un’esperienza fresca, leggera e piena di carisma, ma resta da capire l’effettiva portata dell’offerta ludica e la qualità del gameplay. Per farlo dovremo attendere di poter mettere le mani sul titolo che, fortunatamente, è già in dirittura d’arrivo.

Data d’uscita, Edizioni e bonus preorder

LEGO 2K Drive, infatti, sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. La versione per PC avrà un costo di 59 euro, mentre quella per console sarà venduta ad un prezzo leggermente superiore, ossia 69 euro. Il gioco sarà disponibile in tre versioni, Standard, Awesome Edition e Awesome Rivals Edition.

L’Awesome Edition includerà il pass per accedere a tutte le espansioni dell’Anno 1 e un set formato da un’auto, un banner e una minifigure, mentre l’Awesome Rivals Edition includerà tutti i contenuti della Awesome Edition con in più alcuni veicoli extra. Infine, chiunque effettuerà il preorder avrà accesso a all’Aquadirt Racer Pack che include l’Aquadirt Racer Street Car, la Off-Road Car e la Racer Boat.

Per saperne di più sul nuovo LEGO 2K Drive, vi rimandiamo al sito ufficiale.