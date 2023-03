LEGO 2K Drive, svelata la durata della Modalità Storia

Durante un’intervista concessa ai microfoni della testata Wccftech, il creative director di LEGO 2K Drive, Brian Silva, ha svelato la durata approssimativa della Modalità Storia. Nel nuovo racer game di 2K, infatti, impersoneremo un pilota che arriva in città per vincere la Sky Cup Trophy, un’ambitissima coppa che può essere vinta solo dal pilota più veloce del mondo. Ebbene, Silva ha rivelato che per vincere la coppa impiegheremo circa 15 ore.

Se l’obiettivo è arrivare alla fine della storia e vincere la Sky Cup, penso che i giocatori impiegheranno circa 15 ore“, ha detto Silva, che tuttavia ha aggiunto che ci sono molti altri contenuti da esplorare. “Penso che quella sia la stima se punti ad arrivare alla conclusione il prima possibile, ma ci sono tantissime altre cose da fare. Spero che le persone semplicemente si divertano al punto da voler provare tutti i contenuti e ottenere tutti i collezionabili”.

Silva ha poi sottolineato che Bricklandia offrirà tantissimi contenuti e attività da portare a termine per chi vuole esplorare al 100% tutto ciò che LEGO 2K Drive ha da offrire. Il gioco infatti disporrà anche di tante altre modalità di gioco che regaleranno tante altre ore di divertimento extra.

Per chi non lo sapesse, LEGO 2K Drive è il nuovo racer game open world nato dalla collaborazione tra 2K e LEGO. Il titolo sarà giocabile sia in solitaria che in compagnia, grazie alla presenza di modalità multiplayer cooperative e competitive. Oltre a poter sfrecciare su tutta una serie di veicoli fatti di LEGO, i giocatori potranno sbizzarrirsi con sfide e mini-giochi, potendo contare infine anche su uno sfaccettato editor dei mezzi di trasporto che include più di 1.000 tipologie di mattoncini da utilizzare.

Vi ricordiamo che LEGO 2K Drive sarà disponibile a partire dal 19 maggio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.