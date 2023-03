The World vs. Boris Becker: trailer della docuserie dal 7 aprile su Apple TV+

Ecco il trailer di The World vs. Boris Becker, docuserie diretta dai premi Oscar Alex Gibney e John Battsek, in arrivo il 7 aprile su Apple TV+.

Apple TV+ ci mostra il trailer ufficiale di The World vs. Boris Becker, nuovo documentario diviso in due parti del regista premio Oscar Alex Gibney e del produttore premio Oscar John Battsek, che farà il suo debutto il 7 aprile sulla piattaforma. La docuserie esplora ogni aspetto dell’uomo che è diventato un fenomeno del tennis, dopo aver vinto i campionati di Wimbledon a soli 17 anni e arrivando a vincere quarantanove titoli in carriera, tra cui sei Grandi Slam e una medaglia d’oro olimpica, ma anche la sua vita personale, spesso sotto i riflettori e a volte tumultuosa.

Per oltre tre anni i registi hanno avuto un accesso speciale e unico al campione, fino a un anno fa, quando è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver nascosto beni e prestiti allo scopo di evitare di pagare debiti contratti. “The World vs. Boris Becker” presenta interviste intime al campione tedesco, tra cui una conversazione esclusiva realizzata la settimana della sua condanna, insieme ai contributi dei suoi familiari e a quelli di altre stelle del tennis come John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander e Michael Stich.

Scritta e diretta da Alex Gibney, la miniserie è una coproduzione tra la Ventureland di Battsek e la Jigsaw Productions di Gibney, in associazione con la Lorton Entertainment, i cui progetti includono anche “Diego Maradona” di Asif Kapadia, nominato ai premi BAFTA, e il recente documentario di Matt Smith “Rooney”, sul grande calciatore inglese Wayne Rooney.

La docuserie si aggiunge alla gamma in piena espansione di programmi non-fiction, ma con protagonisti i grandi nomi dello sport, presenti su Apple TV+: tra questi “Real Madrid – ¡Hasta el final!” la docuserie che va dietro le quinte dell’iconico club calcistico per offrire uno sguardo inedito sulla sorprendente stagione 2021-2022; “Monster Factory”, la serie che segue wrestler dilettanti che sognano di diventare professionisti; “Make or Break”, la serie che porta gli spettatori dietro le quinte della World Surf League; “La lotta per il calcio – Il caso Super League” , che documenta la battaglia dall’alta posta in gioco per il futuro del calcio europeo; e ancora la serie di documentari in quattro parti nominata agli Emmy “They Call Me Magic”, che racconta la vita e la carriera del due volte NBA Hall of Famer e icona culturale Earvin “Magic” Johnson e “The Long Game: Bigger Than Basketball”, sul fenomeno della pallacanestro Makur Maker. Tra i prossimi progetti figurano anche un documentario sulla vita e la carriera rivoluzionaria del sette volte campione del mondo di Formula Uno Sir Lewis Hamilton; il film documentario “Underrated”, con la leggenda dell’NBA Stephen Curry e “The Dynasty”, una nuova serie di documentari sui New England Patriots, realizzata dalla Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard, in associazione con NFL Films.

