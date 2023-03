Ricreare Mario Kart all’interno di Fortnite è un ottimo modo per farsi bannare

Il nuovo strumento Unreal Editor per Fortnite (UEFN) di Epic Games è stato lanciato solo da due giorni, ma l’azienda è già stata costretta a minacciare di ban a vita tutti i creatori di contenuti soggetti a diritto d’autore. Insomma, ricrei una scenda di Star Wars? Ban a vita. Ricrei alla perfezione un livello di Mario Kart? Dio mio, non ne parliamo: super ban a vita.

A quanto pare, la minaccia si applica anche a quei contenuti che sono stati creati con l’UEFN ma che sono destinati esclusivamente ai social network, ma che non verranno caricati all’interno del gioco. Insomma, è sufficiente pubblicare un video su YouTube per rischiare gravi conseguenze.

Tutti i contenuti caricati all’interno di Fortnite devono attenersi alla classificazione del gioco di Fortnite, alle regole per i creatori dell’Isola di Fortnite e alle altre linee guida sulla proprietà intellettuale e sul DMCA“, ha scritto Epic in un post pubblicato venerdì. “Coloro che creano contenuti illeciti usando l’UEFN – anche se non hanno realmente intenzione di pubblicarli su Fortnite – o condividono contenuti illeciti sui social media, andranno incontro alla rimozione del contenuto e ad altre azioni disciplinari, fino al ban permanente dell’account Epic Games

tuona il publisher.

UEFN offre una vasta gamma di strumenti per permettere ai creatori di creare esperienze personalizzate all’interno di Fortnite, ma sembra che Epic voglia cercare di evitare qualsiasi possibile grana legale. Chiaramente, Fortnite vuole evitare di farsi trascinare in una lunga e costosa causa legale da aziende come Activision, Disney o Nintendo. Oltre al fatto che sono tutti brand con i quali Epic Games collabora (o potrebbe collaborare) in vista di futuri eventi crossover. A maggior ragione, meglio tenerseli buoni.