Morto a 94 anni Gordon Moore, l’ultimo co-fondatore di Intel ancora in vita

25—Mar—2023 / 11:59 AM

Gordon Moore, co-fondatore e ex CEO di Intel, è scomparso all’età di 94 anni. Era l’ultimo membro sopravvissuto della “Trinità di Intel“, che includeva anche l’altro co-fondatore Robert Noyce e il loro primo dipendente Andy Grove. Moore e Noyce avevano lavorato in precedenza con l’inventore del transistor, William Shockley, prima di contribuire a fondare Fairchild Semiconductor. Nel 1968, i due si sono messi in proprio e hanno fondato NM Electronics, che alla fine è diventata Intel.

Qualche anno prima, nel 1965, Moore aveva scritto un articolo che prevedeva la miniaturizzazione dei computer. In particolare, aveva previsto che il numero di transistor su un circuito integrato sarebbe raddoppiato ogni anno, portando alla creazione e produzione di chip più piccoli e potenti che avrebbero permesso a loro volta avanzamenti nella tecnologia — ricorda il sito Engadget. La sua previsione è stata chiamata “Legge di Moore” e si è dimostrata accurata negli anni successivi. Nel 1975, Moore ha aggiornato la sua stima sul raddoppio dei transistor ogni due anni, anche se ora i principali produttori di chip non sono d’accordo sul fatto che la Legge di Moore sia ancora valida.

Nel 1979, Moore è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione e CEO di Intel prima di cedere quest’ultimo ruolo nel 1987. Apparentemente, ha servito da mediatore tra Noyce e Grove, e lui e Grove hanno deciso che Intel avrebbe dovuto concentrarsi sui microprocessori invece di continuare con il business della memoria. Il resto, come si suol dire, è storia. Prima di abbandonare completamente i suoi incarichi presso Intel nel 2006, lui e sua moglie hanno istituito la Gordon and Betty Moore Foundation con un finanziamento di 5 miliardi di dollari. La fondazione ha sostenuto gli sforzi di conservazione ambientale, principalmente nell’area della Baia di San Francisco, e ha donato ai dipartimenti di scienza e tecnologia di varie istituzioni educative.