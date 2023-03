Lo Strangolatore di Boston: qual'è la storia vera di un caso risolto 50 anni dopo

Considerato uno dei serial killer più prolifici del New England, DeSalvo è noto per la serie di crimini che ha commesso negli anni ’60. Sebbene fosse accusato di diversi capi di imputazione per aggressione, furto con scasso e reati sessuali, divenne sinonimo dei famigerati strangolamenti che terrorizzavano Boston. Nato Albert DeSalvo, il nativo del Massachusetts è diventato meglio conosciuto con il suo soprannome di assassino: Boston Strangler, Lo Strangolatore di Boston.

Sebbene il caso di DeSalvo sia stato portato alla luce più di cinquant’anni fa, i suoi crimini autoconfessati e l’ammissione di essere il Boston Strangler (dopo essere stato accusato di un’aggressione sessuale separata) non erano prove sufficienti per gli investigatori per perseguirlo. L’identità dell’assassino è rimasta oggetto di dibattito per decenni.

Quella confessione è stata oggetto di scetticismo e polemiche fin quasi dal momento in cui è stata pronunciata, disse il procuratore distrettuale Daniel F. Conley della contea di Suffolk, per Il New York Times nel luglio 2013. Una risoluzione nel caso è stata trovata 50 anni dopo a causa della scienza e della tecnologia, collegando DeSalvo all’omicidio di una delle 13 vittime.

Il lungo mistero dello strangolatore di Boston e le sue azioni orribili sono stati oggetto di vari resoconti scritti e visivi negli anni che seguirono. La storia vera era stata precedentemente trasformata in un film del 1968, intitolato The Boston Strangler, e interpretato da Tony Curtis e Henry Fonda.

L’identità dell’assassino è rimasta oggetto di dibattito per decenni.

Più di recente, 20th Century Studios ha pubblicato Boston Strangler, una rivisitazione dei famigerati omicidi di Boston Strangler negli anni ’60 con Keira Knightley nei panni della giornalista americana di Boston Record Loretta McLaughlin, che ha indagato sulla serie di omicidi per il giornale.

In sostanza, questo è un vero thriller poliziesco, ma è anche una storia su come questi giornalisti fossero disposti a sfidare le norme dell’epoca per fare il lavoro che era così importante per loro. Vi raccontiamo tutto ciò che c’è da sapere sulla vera storia di Boston Strangler, compresi i crimini commessi da DeSalvo e dove si trova ora.

Chi è Albert DeSalvo?

Nato nel Massachusetts, Albert DeSalvo è un serial killer nato da Frank e Charlotte DeSalvo. È cresciuto in una famiglia violenta dove guardava suo padre alcolizzato brutalizzare sua madre e fare sesso con prostitute di fronte ai suoi fratelli. Anche lo stesso DeSalvo è stato picchiato.

“Ho visto mio padre far saltare i denti a mia madre e poi romperle tutte le dita. Dovevo avere sette anni”, l’autore Gerold Frank ha citato DeSalvo nel suo libro del 1966, The Boston Strangler. “Mi ha colpito una volta sulla schiena con un tubo. Non mi sono mosso abbastanza velocemente.”

Crescendo, DeSalvo ha vissuto una giovinezza travagliata, commettendo crimini meno noti che hanno portato a trascorrere del tempo nella Lyman School for Boys, un istituto di riforma nel Massachusetts. All’età di 17 anni, si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti dove prestò servizio per otto anni. Lì, ha incontrato sua moglie e hanno avuto due figli insieme.

Prima del suo famigerato soprannome, “The Boston Strangler”, DeSalvo era già stato considerato vari soprannomi che coincidevano con la sua storia criminale. Tra questi c’era “The Measuring Man”, legato alla sua serie di reati sessuali nell’area di Cambridge.

“Ho visto mio padre far saltare i denti a mia madre e poi romperle tutte le dita. Dovevo avere sette anni”, l’autore Gerold Frank ha citato DeSalvo nel suo libro del 1966, The Boston Strangler.

Il soprannome di DeSalvo è nato come risultato del suo atto: fingendosi un talent scout di un’agenzia di modelle che andava porta a porta nelle case delle giovani donne, chiedeva di prendere le loro misure e, se erano d’accordo, le accarezzava mentre lui misurava. Diverse vittime denunciarono DeSalvo alla polizia nel 1960, riferendosi a lui come “The Measuring Man”. È stato catturato e ha trascorso circa un anno in prigione.

Un altro soprannome di DeSalvo era “The Green Man” a causa di una diversa follia criminale avvenuta in diversi stati del New England. Faceva irruzione negli appartamenti delle donne (secondo quanto riferito 400 case), le legava (secondo quanto riferito 300 vittime) e le aggrediva sessualmente – mentre era vestito di verde. Nel 1962 iniziarono gli omicidi, in particolare gli strangolamenti che terrorizzarono una città del Massachusetts. Ahimè, il suo soprannome divenne: Boston Strangler.

Quali crimini ha commesso Albert DeSalvo?

Tra il 1962 e il 1964, 13 donne di età compresa tra i 19 e gli 85 anni furono violentate e strangolate a morte a Boston e nelle città vicine nel corso di circa 20 mesi. Le brutali uccisioni sono avvenute nelle case delle vittime, dove l’assassino ha sempre lasciato la corda che usava per attaccare in un arco.

Si credeva che DeSalvo, considerato lo strangolatore di Boston, fosse il criminale dietro i crimini specifici dello strangolamento, ma a causa di prove insufficienti all’epoca, lo scetticismo sul caso continuò nei cinque decenni successivi.

Come è stato catturato allora Albert DeSalvo? Alla fine del 1964, DeSalvo fu arrestato e accusato di diversi capi d’accusa di aggressione, furto con scasso e reati sessuali, ma all’epoca non era ancora stato identificato come Boston Strangler. DeSalvo, infatti, fece una confessione in carcere, ammettendo le uccisioni delle 13 donne avvenute tra il 1962 e il 1964.

Tuttavia, l’ammissione di DeSalvo nel 1967 di essere lo strangolatore di Boston ha causato scetticismo tra cinque diversi uffici del procuratore distrettuale – tra le altre autorità legali – che indagavano sugli omicidi, in parte a causa delle posizioni sparse delle vittime che li inducevano a credere che gli strangolamenti fossero stati eseguiti da più di un uomo.

La confessione è avvenuta durante il suo procedimento giudiziario legato a reati non correlati documentati in precedenti resoconti, di cui è stato incarcerato a vita come conseguenza. Una donna di nome Mary Sullivan fu l’ultima delle sue vittime, che fu trovata stuprata e uccisa nel suo appartamento nel gennaio 1964.

Era una componente chiave che collegava DeSalvo come lo strangolatore, ponendo finalmente fine al caso che – secondo il New York Times – sembrava probabilmente non essere mai risolto.

Quando DeSalvo fu arrestato e processato davanti al giudice Cornelius J. Moynihan e a una giuria alla fine del 1964, fu accusato di diversi capi di imputazione per aggressione, furto con scasso e reati sessuali, ma non fu mai accusato nel caso relativo agli strangolamenti di Boston.

Dov’è Albert DeSalvo adesso? Poco dopo essere stato condannato alla prigione di stato di Walpole, DeSalvo è stato pugnalato a morte nella sua cella da un altro detenuto non identificato. Morì in circostanze misteriose all’età di 42 anni il 26 novembre 1973, ma il suo caso non finì qui.

Nel 2013, il DNA del nipote di DeSalvo ha mostrato una corrispondenza familiare del 99,99% con il DNA trovato su Mary (l’ultima vittima del Boston Strangler) che ha aiutato le autorità a concludere che Albert fosse probabilmente responsabile anche degli altri 12 omicidi.

Questa è davvero una storia di implacabilità, ha spiegato il commissario di polizia di Boston Ed Davis, per ABC News, mentre i massimi funzionari delle forze dell’ordine del Massachusetts hanno rivelato che il DNA preservato dal corpo dell’ultima vittima di Boston Strangler può ora essere collegato con “99,9% di certezza” al compianto DeSalvo.

Nel frattempo, Elaine Sharp (un avvocato della famiglia DeSalvo), ha insistito sul fatto che le prove erano insufficienti. “Solo perché avevano il DNA”, ha detto Sharpe, “non significa che Albert DeSalvo l’abbia uccisa”. Tuttavia, il procuratore generale del Massachusetts Martha Coakley ha respinto tale affermazione, dicendo: Potremmo aver risolto uno dei più famosi omicidi seriali della nazione.