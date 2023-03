La Francia vieta TikTok (e Candy Crush???): via dagli smartphone dei dipendenti del governo

Anche la Francia vieta TikTok su tutti gli smartphone e i dispositivi governativi. Ma a quanto pare, non per le stesse ragioni dietro alle analoghe decisioni di USA, Regno Unito e Canda. La sicurezza nazionale c’entra, ma questa volta non è l’unico fattore.

Piuttosto, il governo francese non vuole che i suoi dipendenti utilizzino gli smartphone aziendali per scopi ricreativi. Così, il nuovo regolamento non si limita a far fuori TikTok, ma anche una pluralità di altre app destinate allo svago: Twitter, Netflix e persino Candy Crush.

Secondo l’ufficio del ministro del servizio pubblico Stanislas Guerini, le app rappresentano rischi per la sicurezza informatica che potrebbero mettere in pericolo i dati sia dei dipendenti che dell’amministrazione.

Il governo non ha fornito un elenco esatto delle app proibite. Tuttavia, Guerini ha detto che potrebbero esserci alcune eccezioni. In altre parole, è evidente che i membri di un team che si occupa di social media dovranno pur pubblicare i contenuti da qualche parte. Il divieto entra in vigore immediatamente, ma le sanzioni per chi viola la regola verranno decise a livello “manageriale”, ha detto l’ufficio di Guerini.

Ovviamente il regolamento non riguarda i dispositivi personali. Nel loro tempo libero, e con i loro smartphone, i dipendenti e i funzionari del governo sono liberi di usare tutte le app che desiderano.