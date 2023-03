Importante scoperta nella ricerca sulla cura dell’Atrofia Muscolare Spinale

Identificata una nuova via di trattamento per la devastante malattia genetica del motoneurone infantile

L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una patologia devastante che colpisce un bambino su 6.000. Si tratta di una malattia infantile dei motoneuroni che, se non viene curata, può essere fatale: i bambini nati con la SMA muoiono entro i primi due anni di vita. I ricercatori della Columbia University hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che getta nuova luce sulle origini di questa malattia, studiata ormai da decenni dai neurologi. Lo studio conferma come un difetto genetico porti alla SMA e suggerisce un nuovo modo di trattare la malattia. Quasi tutti i casi di SMA sono causati da una mutazione in un singolo gene – SMN1 (survival motor neuron 1) – che riduce la quantità di proteina SMN all’interno dei motoneuroni. La carenza di proteina SMN danneggia i neuroni, che alla fine perdono la capacità di controllare i muscoli del corpo.

Il team di ricercatori della Columbia University guidato da Umrao Monani, ricercatore sulla SMA, ha scoperto che la carenza di SMN di solito danneggia i neuroni compromettendo una diversa proteina chiamata Hspa8, che aiuta ad assemblare un collegamento di comunicazione critico tra i motoneuroni e le cellule muscolari. Se Hspa8 è fuori uso, i collegamenti di comunicazione non vengono mai costruiti e i messaggi non possono essere inviati dal neurone al muscolo. I muscoli non possono contrarsi senza ricevere questi messaggi e alla fine si deteriorano. Tuttavia, il team ha anche scoperto che alcuni topi affetti da SMA erano meno colpiti dalla malattia e più forti. Questi topi ospitavano una variante specifica del gene Hspa8 che non era compromessa dalla carenza di SMN. Convertendo Hspa8 nella sua variante, i ricercatori sono riusciti a ottenere un significativo recupero neuromuscolare e un aumento della sopravvivenza nei topi affetti da SMA grave. I topi trattati sono sopravvissuti per circa 300 giorni rispetto ai soli 10 giorni dei topi non trattati.

Questa scoperta rivoluzionaria suggerisce un potenziale nuovo trattamento per la SMA che potrebbe avere un potente effetto sulle persone, se gli esperimenti dei ricercatori sui topi sono indicativi. Monani spiega che un trattamento che imiti l’effetto protettivo della variante Hspa8 potrebbe essere sviluppato per aiutare i pazienti. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per determinare il modo migliore per tradurre i risultati in un nuovo trattamento per la SMA.

Attualmente la SMA non ha una cura e le opzioni terapeutiche che aumentano la produzione della proteina SMN sono ancora in fase di sviluppo, compresa la terapia genica che inserisce un nuovo gene SMN nei motoneuroni. Sebbene queste terapie siano efficaci in alcuni pazienti, non funzionano per tutti, possono avere effetti collaterali significativi e sono ancora nuove, quindi non è chiaro quanto dureranno. La scoperta dei ricercatori della Columbia University fornisce preziose indicazioni sulle origini della SMA e una potenziale nuova opzione terapeutica. Il loro lavoro sottolinea l’importanza della ricerca continua nel campo delle malattie neuromuscolari e della ricerca di nuovi trattamenti e cure.