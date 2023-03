Twitter rimuoverà tutte le spunte blu date agli account “non paganti”

Twitter ha annunciato che eliminerà il suo programma di verifica legacy e rimuoverà tutte le spunte blu attribuite con il vecchio sistema a partire dal 1 aprile. In breve: per avere una spunta blu bisognerà essere obbligatoriamente abbonati a Twitter Blue, o agli altri abbonamenti dedicati alle aziende e alle organizzazioni.

Non è esattamente un fulmine a ciel sereno. Elon Musk non ha mai fatto mistero di voler rimuovere il vecchio sistema di verificazione dell’account, in modo da spingere il nuovo abbonamento e, dunque, la monetizzazione del social network. Twitter vuole smarcarsi dal business delle inserzioni pubblicitarie online e questo è una delle prime strade scelte dal social per ridurre la sua dipendenza dagli inserzionisti.

Detto ciò, è curioso che l’azienda abbia scelto proprio il 1 aprile, cioè di gran luna il peggior giorno che si possa scegliere per annunciare o presentare una nuova feature (o per rimuoverne una di già apprezzata).

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023