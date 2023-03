The First Slam Dunk: ecco quando arriverà al cinema in Italia

Ecco quando arriverà in Italia al cinema il film The First Slam Dunk. A comunicarlo è stata Anime Factory.

Anime Factory ha da poco annunciato la data d’uscita in Italia di The First Slam Dunk, il lungometraggio sulla serie cult ideata da Takehiko Inoue. Il film d’animazione sarà disponibile dal 10 maggio nelle nostre sale cinematografiche.

Ecco il post di Anime Factory.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anime Factory (@animefactoryit)

La casa di distribuzione ha dichiarato di essere riuscita a portare per prima in Occidente il lungometraggio:

Dopo 30 anni di attesa, il big match di #SLAMDUNK arriva in Italia con una data. Anzi due! #TheFirstSlamDunk e il quintetto base dello Shohoku vi danno appuntamento al CINEMA il 10 maggio in OV SUB ITA e dall’11 al 17 maggio in italiano! Un evento in tutti i sensi!

Al centro di questo lungometraggio vedremo Ryota Miyagi e la sua passione per il basket. A trasmettergli l’amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker della Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota assieme ai suoi compagni di sempre affronterà “l’imbattibile” Sannoh, il team campione del torneo nazionale.