ChatGPT ora può dare informazioni attuali e aggiornate, grazie ai plugin ufficiali

In queste ore OpenAI ha annunciato i primi plugin per il suo chatbot, ChatGPT. In sostanza, questi nuovi strumenti consentono di aggiungere ulteriori ed inedite funzionalità all’IA conversazionale. La più interessante consente a ChatGPT di ricevere informazioni aggiornate dal web: il suo dataset si ferma al 2021, quindi, in questo modo l’IA può finalmente offrire informazioni attuali.

I plugin consentiranno a ChatGPT di utilizzare dati aggiornati in tempo reale, inoltre sarà possibile trasformare l’IA in uno strumento per interagire all’interno di altre pagine web.

Un esempio? Grazie ai nuovi plugin, ChatGPT potrebbe fare la spesa al posto vostro. Greg Brockman, il CEO di OpenAI, ha mostrato una demo, dove vediamo come ChatGPT viene prima utilizzato per ottenere la ricetta di un dolce e procede successivamente ad usare queste informazioni per acquistare tutti gli ingredienti su Instacart.

Probabilmente vi starete chiedendo quando saranno disponibili per tutti, e provvediamo subito a rispondere: non molto presto. Inizialmente i plugin saranno disponibili esclusivamente per un ristretto gruppo di abbonati a ChatGPT Plus (che ha un costo di circa 20$ al mese, più tasse). Vi ricordiamo che gli abbonati hanno accesso in anteprima a tutte le nuove funzioni del chatbot, ad esempio, solo gli abbonati a ChatGPT Plus possono sfruttare GPT-4 (di cui vi abbiamo parlato approfonditamente qui).

Tra i primi plugin ufficiali, anche quello di Klarna

OpenAI ha avviato la prima fase di test, che include i primi 11 plugin ufficiali. Tra questi troviamo alcuni plugin dedicati a Expedia, OpenTable, Kayak, Klarna Shopping e Zapier.

Klarna è un servizio di buy now and pay later, in sostanza: permette di dividere gli acquisti fino a 1500€ in tre rate mensili a tasso zero. Klarna ha annunciato l’integrazione della sua piattaforma di shopping con ChatGPT, permettendo agli utenti di chiedere consigli personalizzati per gli acquisti e ricevere raccomandazioni di prodotti.

La funzione è disponibile tramite un plugin di Klarna, che consente agli utenti di fare domande a ChatGPT e ricevere suggerimenti di prodotto in base alle loro richieste. Il plugin sarà inizialmente disponibile per gli abbonati ChatGPT Plus negli Stati Uniti e in Canada, e verrà successivamente lanciato in altre regioni dopo un periodo di test e miglioramenti.