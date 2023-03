The Lord of the Rings: Gollum debutterà il 25 maggio

L'avventura fortemente narrativa ambientata nella Terra di Mezzo e con protagonista Sméagol, The Lord of the Rings: Gollum ha finalmente una data d'uscita ufficiale.

Daedalic Entertainment e NACON annunciano oggi che l’atteso The Lord of the Rings: Gollum arriverà su PC, PlayStation e Xbox il 25 maggio: una versione per Nintendo Switch è inoltre prevista per l’anno in corso. The Lord of the Rings: Gollum è un gioco d’azione e avventura dal forte carattere narrativo. I giocatori affronteranno un rischioso viaggio nei panni di Gollum, inseguendo “il suo tesoro”. Gollum è abile e astuto, ma diviso da una doppia personalità. Una mente, ma due ego… sarà il giocatore a decidere il da farsi!

Atletico e agile, nonché scaltro e furtivo. Spinto dalla brama di stringere ancora una volta tra le mani ciò che ha perso, Gollum è uno dei personaggi più affascinanti e sfaccettati dell’universo narrativo de Il Signore degli Anelli. Ha visto cose che nessuno potrebbe anche solo immaginare, ed è sopravvissuto a cose che nessuno oserebbero nominare. Diviso dalla sua doppia personalità, può essere tanto crudele e malvagio come Gollum, quanto cauto e socievole quando è Sméagol.

Pur essendo vitali per la storia di J. R. R. Tolkien, molte parti della vita di Gollum non sono state ancora raccontate nei dettagli. Ma ora i giocatori potranno vivere la sua storia con questo videogioco, dal suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura fino alla sua permanenza con gli Elfi di Bosco Atro.

Il giocatore sfrutterà la sua furtività, agilità e astuzia per sopravvivere e affrontare ciò che lo aspetta. Arrampicarsi, saltare e aggrapparsi per superare eventuali pericoli o raggiungere punti vantaggiosi sarà il minimo, durante il corso dell’avventura. Anche se Gollum non è propriamente un guerriero, non esiterà a uccidere un nemico ignaro quando si presenterà l’occasione, o a sbarazzarsene nei modi più creativi e malvagi.

Le decisioni che il giocatore prenderà e il modo in cui giocherà influenzeranno direttamente la personalità di Gollum: essendo sempre in lotta con la sua doppia identità di Gollum e Sméagol, sta al giocatore decidere se lasciare il sopravvento al lato oscuro di Gollum o se c’è ancora un barlume di ragione, in ciò che un tempo era Sméagol.

Leggi anche: