Sonic Frontiers: doppio trailer in occasione del primo DLC

Infine disponibile il primo DLC per Sonic Frontiers, dal titolo Sights, Sounds e Speed: vediamo i due trailer e tutte le novità in merito.

SEGA ha rilasciato oggi il primo aggiornamento di contenuto del 2023 per Sonic Frontiers, “Sights, Sounds e Speed“, disponibile per tutte le piattaforme su cui è presente il gioco: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. L’aggiornamento è il primo di tre DLC gratuiti previsti per quest’anno e aggiunge nuove funzioni tra cui un juke-box, una modalità fotografica e nuove modalità sfida. Vi presentiamo inoltre un trailer apposito per PlayStation 5, volto a illustrare come il gioco sfrutti le potenzialità hardware della console Sony per potenziare l’effetto della velocità e la fluidità di gioco.

Modalità foto

Per catturare i ricordi del vostro viaggio, potrete aprire il menu di pausa per accedere alla modalità foto, che metterà in pausa il gioco e attiverà una fotocamera mobile per regolare l’inquadratura a piacimento. Questa modalità, ad ogni modo, potrebbe non essere accessibile durante alcune sequenze del gioco. Che stiate affrontando dei nemici, sfrecciando sulle rotaie o eseguendo dei trucchi aerei, potrete immortalare Sonic in azione attraverso diverse ambientazioni e creare la scena perfetta per una foto: potrete anche scegliere tra sette filtri visivi, per aggiungere luce alle vostre foto.

Nuove modalità sfida

Dopo aver portato a termine la campagna principale, le modalità sfida saranno immediatamente disponibili, nella schermata iniziale. La nuova modalità Cyber Spazio è una modalità sfida a tempo in cui completerete sette diversi livelli per ogni isola (Kronos, Ares, Chaos) lottando contro il tempo migliore. Inoltre, Sonic Frontiers ora include la Battle Rush, una modalità sfida a tempo in cui affronterete rapidamente diversi round di nemici, Guardiani e Titani, tutti in una volta. Puntate al miglior tempo, e potreste ricevere una sorpresa speciale.

Jukebox

Riproducete i vostri brani preferiti di Sonic in giro per le Starfall Island con la nuova modalità Jukebox, che include brani da Sonic Frontiers come anche da titoli precedenti di Sonic… se volete provare un po’ di nostalgia mentre esplorate! Tra i brani inclusi ci sono:

SEGA SOUND TEAM, Tomoya Ohtani, Merry Kirk-Holmes – I’m Here (Sonic Frontiers)

Crush 40 – Live & Learn (Sonic Adventure 2)

Crush 40 – Open Your Heart (Sonic Adventure)

SEGA SOUND TEAM, Tomoya Ohtani – Reach For The Stars (Sonic Colors Ultimate), e molti altri.

Potete ascoltare ognuna delle 53 canzoni; 13 di queste vengono sbloccate immediatamente e rese disponibili non appena si aggiorna il gioco. Potete sbloccare le restanti 40 canzoni raccogliendo Sound Memories su ogni isola, perciò tenete gli occhi aperti per individuare quelle note musicali arancioni.

Per cambiare la musica sull’isola, premete il tasto direzionale destro o tenete premuto per aprire la lista dei brani. Il jukebox può essere disabilitato nel menu Opzioni.

