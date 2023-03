La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, trailer e foto della serie prequel

La storia d’amore da cui tutto ebbe inizio: ecco a voi La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, nuova serie prequel incentrata sull’ascesa della giovane regina e sulla sua vita amorosa, oltre che sui personaggi di Violet Bridgerton e di Lady Danbury. La miniserie, nuova collaborazione tra Netflix e Shondaland, arriverà sulla piattaforma streaming dal 4 maggio.

In questa serie Golda Rosheuval (regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i ruoli già visti nella serie madre;

India Amarteifio recita nei panni della giovane regina Carlotta: promessa contro il suo volere al misterioso re d’Inghilterra, Carlotta arriva a Londra, dove si rende subito conto di non rispondere esattamente alle aspettative della famiglia reale. Mentre impara a capire le dinamiche di palazzo, l’alta società e l’imprevedibile marito, poco a poco diventa una delle sovrane più indimenticabili d’Europa.

Michelle Fairley interpreta invece la principessa Augusta: decisa a mantenere il potere della sua famiglia, la “principessa vedova” fa l’impossibile per assicurare il passaggio della monarchia al figlio in un periodo di cambiamenti e di modernizzazione per l’Inghilterra.

Corey Mylchreest è il giovane re Giorgio: affascinante, carismatico e un po’ misterioso, Giorgio si è sempre piegato alle regole imposte dalla corona… almeno finché la necessità di condividere gli spazi e il letto con la nuova moglie non lo obbligherà ad affrontare le sue paure.

Arsema Thomas (al suo debutto televisivo) indossa i panni della giovane Agatha Danbury: sottomessa da un marito molto più vecchio di lei, Agatha sfrutta l’arrivo di Carlotta per farsi strada in società. Fine conoscitrice dell’allora frammentato panorama sociale e dei complessi equilibri matrimoniali, Agatha diventa un faro per la nuova sovrana, mentre riesce anche a trovare la sua voce e ad ampliare il suo potere fino a trasformarsi nella leggendaria Lady Danbury che conosciamo da Bridgerton.

Il cast è completato anche da Sam Clemmett nel ruolo del giovane Brimsley, Richard Cunningham nei panni di Lord Bute, Tunji Kasim che interpreta Adolphus, Rob Maloney nel ruolo del medico di corte, Cyril Nri che recita nel ruolo di Lord Danbury e infine Hugh Sachs nei panni di Brimsley adulto.

Sinossi:

Questo prequel dell’universo di Bridgerton è incentrato principalmente sull’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta: la serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d’amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell’alta società di Bridgerton.

Leggi anche: